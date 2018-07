La course de ce joueur brésilien pour éviter des coups va vous surprendre

Cenas incríveis de violência no jogo de ontem entre o Treze e o Caxias da Série D do Brasil. Surreal! pic.twitter.com/lJa9WNdJYs — Remate Digital (@Remate_Digital) 9 juillet 2018

AC

Mieux vaut courir vite dans le championnat amateur brésilien.Heureusement que "Dédé", numéro 6 du club de Treze qui évolue en quatrième division brésilienne, a reçu ce don de la nature à la naissance.Parti chambrer le kop local de Caxias après avoir inscrit le troisième but des siens à cinq minutes du terme, Dédé n'a pas mis longtemps à comprendre qu'il allait devoir courir le plus vite possible pour esquiver les coups. Dans la nuit de dimanche à lundi lors de ce quart de finale des play-off, celui qui se fait moins communément appelé Derivaldo Beserra Cavalcante a dû éviter pas moins de cinq joueurs adverses et un ramasseur de balles après son geste pour sortir vivant. Avant que le match ne ressemble plus à grand-chose, si ce n'est une grande arène où tous les coups sont permis.Finalement, l'arbitre sifflera la fin du match près de quarante minutes plus tard et donnera cinq cartons rouges, dont trois pour les joueurs de Caxias.La chatte à Dédé.