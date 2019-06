La coupe Hallé, l'autre Coupe de France de l'ESM Hamel

Petit Poucet de la Coupe de France 2018-2019, c'est toutefois dans une autre coupe que l'Étoile sportive municipale d'Hamel, inscrite au Vrai Foot Day ou la première journée européenne du foot amateur, a écrit les plus belles pages de son histoire : la coupe Hallé, du nom de l'ancien maire de la commune et fondateur du club. Récit.

Au nom du père

Ramenez la coupe Hallé maison

"L'impression d'avoir gagné la Ligue des champions"

Par Simon Butel

Tous propos recueillis par SB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’ivresse de la qualif’ retombée, Ludovic Wuillaume scrute les internets. Rien. Pas UN mot, dans les médias locaux, sur l’exploit de son club de l’Étoile sportive municipale d’Hamel, pensionnaire de Départemental 4 et futur petit Poucet du sixième tour de la Coupe de France. «» Résigné, le président hamelois finit par siffler la fin de la veillée, éteint son ordi et va se coucher. À son réveil, son téléphone chauffe. Ce lundi 15 octobre 2018, le nom de son club barre la une de, rendez-vous hebdomadaire des sportifs amateurs nordistes. Le Graal. «"C’est pas possible !"Pour le dirigeant, la page est d’autant plus belle qu’il s’y affiche avec son fils de six ans. Tout un symbole : à la naissance de ce dernier, le 24 juin 2012, c’est de la maternité qu’il passait ses coups de fil aux joueurs pour les convaincre de rempiler. Le football n’attend pas. Président de club amateur, ce n’est pas un simple statut, c’est un mode de vie. À l'époque se pose la question de la survie du club, qui ne compte plus qu'une quinzaine de licenciés et est en infraction pour la troisième année de suite en matière d'arbitrage. Privée de mutés, l'ESMH opte pour la rétrogradation en dernière division de District pour pouvoir se renforcer. Un peu plus de six ans plus tard, ce choix et ce labeur de tous les jours ont payé : vainqueur (1-0) de Montigny-en-Gohelle (R3), Hamel, dont l’unique objectif dans cette Coupe de France 2018-2019 était de gratter les maillots, jouera pour la première fois de son histoire le sixième tour de la compétition. Bientôt, la France entière connaîtra cette bourgade nordiste de 778 âmes coincée entre Douai et Cambrai. Une immense fierté pour le village et son maire, premier supporter du club, Jean-Luc Hallé.Un nom à la résonance particulière pour les footballeurs hamelois. Car cet exploit, ils l’ont signé au stade André-Hallé, du nom de l’ancien édile – et père du maire actuel – de la commune. À l’origine de la création, avec quelques copains, de l’Étoile sportive d’Hamel, en 1947, c’est sous son mandat (1965-1982), en 1974, qu’a été construit le stade et relancé le club alors disparu. Outre ses fonctions de premier magistrat, André Hallé a également siégé à la Ligue du Nord-Pas-de-Calais de football et au district Escaut, où il présidait la commission des terrains du Douaisis. C’est dans ce cadre qu’il a notamment créé la coupe du Douaisis. À sa mort, en 1982, le stade municipal a pris son nom. La compétition aussi. Plus encore que l’épopée en Coupe de France 2018, c’est ainsi du côté de 2016 et de la coupe Hallé qu’il faut chercher la plus belle page de l’histoire de l’Étoile. Ce jour-là, le 12 juin, ils sont une petite centaine à avoir rallié la commune voisine de Corbehem pour pousser leurs petits gars de l’ESMH, alors en D6 et opposés à Raimbeaucourt. Joueur de Lambres-lez-Douai, en R2, c’est comme simple spectateur «» qu’Aurélien Seignez, aujourd'hui capitaine de l'équipe première, est présent au complexe sportif La Sensée.Ce qu’il voit de l’autre côté de la main courante le subjugue. «» Sur le pré, quatre divisions séparent les deux formations. Raimbeaucourt s’achemine vers un succès étriqué quand Mickaël Roger remet les deux équipes à égalité et s'offre un bain de foule, à cinq grosses minutes des trois coups de sifflet. «, se souvient le milieu de terrain.» Car aux tirs au but, ce sont les Hamelois qui se montrent les plus adroits (4-1), plongeant leurs fidèles dans une hystérie à laquelle Aurélien et son comparse se mêlent gaiement. «, situe Ludovic Wuillaume.Aurélien ne le sait pas encore, mais dans quelques semaines, cette maison sera aussi la sienne. Débarqué dans les valises de son entraîneur et ex-coéquipier à Denain, Sofien Tliba, le milieu zlatane à sa façon les suiveurs de l'ESMH à sa signature : «. » Dans deux ans, le 17 juin 2018, il couchera lui aussi la coupe Hallé sur son palmarès, toujours vierge à son arrivée malgré plusieurs saisons en Ligue. Prenant ainsi la mesure de l'importance du trophée aux yeux du peuple hamelois. «» À Hornaing, pour ses retrouvailles avec la finale de la coupe Hallé, l'Étoile, promue en D5 en 2017 et sur le point d'accéder au D4, est de nouveau opposée à une équipe de D2, Courchelettes. Pour un scénario similaire à celui de 2016 : un adversaire «» et devant au score, et des Hamelois renversant, au courage et à la faveur d'un doublé d'Alain Descamps, un match «» .Crispantes, c'est dans la brume formée par les fumigènes craqués par les supporters de l'ESMH sur le deuxième but que se disputent les dernières minutes. «, revoit Aurélien Seignez.» Les meilleurs de la carrière du capi : «. »Cette année, l'aventure en coupe Hallé s'est arrêtée en quarts de finale, contre Erre-Hornaing (3-1). «, précise le milieu.» Objectif atteint : outre son épopée en Coupe de France, Hamel a conclu sa saison sur une nouvelle montée (en D3). La coupe Hallé, elle, est revenue au village à sa manière : «(remportée 4-0 par Beuvry-la-Forêt, D1, contre Anhiers, D2). » La plus belle action du match, vous diront tous les Hamelois.