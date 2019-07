La Côte d'Ivoire se hisse en huitièmes de finale, le Maroc sèche l'Afrique du Sud

Namibie (4-4-2) : Kazapua - Horaeb, Nyambe, Haoseb, Hanamub, - Papama, Ketjijere, Shitembi, Hotto - Shaalulile, Kamatuka. Sélectionneur : Ricardo Mannetti.



(4-3-3) : Gbohouo - Coulibaly, Traoré, Bagayoko, Kanon - Serey Dié, Kessié - Gbamin, Zaha, Gradel - Bony. Sélectionneur : Ibrahim Kamara.

Afrique du Sud(4-3-3) : Williams - Mkhize, Hlanti, Mkhwanazi, Hlatshwayo - Mokotjo, Zwane, Zungu- Serero, Mothiba, Tau. Sélectionneur : Stuart Baxter.



(4-2-3-1): Munir - Mazraoui, Saïss, da Costa, Hakimi - El Ahmadi, Boussoufa - Ziyech, Belhanda, Amrabat - En-Nesyri. Sélectionneur : Hervé Renard.

Brouillons, mais efficaces. La tête dans le sable depuis le début de la CAN, les Ivoiriens ont pulvérisé la Namibie en seconde période, se qualifiant par la même occasion pour les huitièmes de finale de cette CAN cuvée 2019. Les Éléphants n'arrivent pourtant à rien en début de rencontre, face à des Namibiens qui ont décidé de bazarder leurs complexes à la poubelle. Less'emparent vite de la gonfle et Shitembi dépose dès la 20e minute de jeu un ballon sur le crane de Shalulile, dont le coup de boule frôle le poteau droit de Gbohouo. L'attaquant namibien sera à nouveau tout proche d'ouvrir la marque quelques minutes plus tard, quand une frappe foirée d'Hotto atterrit comme par magie dans ses pieds, mais son tir à bout portant est dévié par Bagayoko.Les Ivoiriens semblent franchement paumés, alors Max Alain Gradel leur indique soudainement le chemin. Bien servi par une longue ouverture de Kessié, le Toulousain, légèrement hors jeu au départ de l'action, trompe Kazapua d'un sublime plat du pied croisé. Cruel pour les Namibiens, qui vont vite se prendre un autre tampon sur la tronche : peu après la pause, Serey Dié signe une frappe lourde légèrement contrée, qui finit sa course dans le but adverse. Kamatuka profitera bien d'un dégagement foiré de Gbohouo pour réduire le score, mais rien n'y fait : Zaha, très en jambes devant, zigouille une troisième fois Kazapua d'un puissant plat du pied. Cornet, entré en jeu, n'aura dès lors plus qu'a essuyer l'assiette en fin de match. Soulagement pour les Ivoiriens, qui évitent de se faire éjecter de la CAN dès les phases de groupes, comme ce fut le cas lors de l'édition 2017.Autoritaires, les Marocains mettent vite la pogne sur le match, mais se créent trop peu d'occasions pour coller une première bastos dans le buffet des Sud-Africains. Belhanda arme bien quelques tirs, mais la sauce refuse de prendre, lors d'une première période plutôt fade. La suite ne sera malheureusement pas beaucoup plus funky, les Bafana Bafana se contentant surtout de tenir le score, sans jamais trop se risquer à pointer leur museau dans la surface marocaine. Une stratégie pétocharde, qui finit par se retourner contre eux : Boussoufa, à la retombée d'un second ballon suite à un coup franc des siens, punit les hommes de Stuart Baxter en toute fin de match. Les Marocains décrochent ainsi la première place du groupe D, tandis que les Sud-Africains ne peuvent plus qu'espérer finir parmi les meilleurs troisièmes, pour poursuivre l'aventure dans la compétition.