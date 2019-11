La Côte d'Ivoire perd contre l'Éthiopie, une première depuis 51 ans

Great Win!!Shocking but yeah-Ethiopia beat Ivory Coast 2-1, first time in 51 years..What a sight after the game !!.#AFCON2021Q pic.twitter.com/8RhC236J6n — george addo jnr (@addojunr) November 19, 2019

Personne ne l'avait vu venir, et encore moins les Ivoiriens.Ce mardi, les Éléphants de Côte d'Ivoire se rendaient sur la pelouse de l'Éthiopie pour la deuxième journée des éliminatoires à la CAN 2021. Si les Ivoiriens avaient entamé de la meilleure des manières cette campagne continentale en s'imposant face au Niger (1-0), les hommes d'Ibrahim Kamara se sont fait surprendre par leurs adversaires du jour (2-1). Pour retrouver un succès de l'Éthiopie contre la Côte d'Ivoire, il fallait remonter 51 ans en arrière.Pourtant bien engagés dans la rencontre grâce à l'ouverture du score de Serge Aurier, les Ivoiriens ont été renversés en dix minutes, les bourreaux se nommant Surafel Dagnachew et Shimelis Bekele. Cette victoire éthiopienne a débouché sur des scènes de liesse dans le stade, alors que la Côte d'Ivoire descend à la troisième place de son groupe, en attendant la suite.