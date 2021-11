La Côte d'Ivoire et le Nigéria se rapprochent des barrages, le Cameroun espère

AB

Les gros assurent.La Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Zambie ou encore le Nigéria ont fait le travail pour l'avant-dernière journée de qualifications au Mondial 2022.Au sein du groupe D, les Ivoiriens, délocalisés au Stade de l'Amitié de Cotonou en raison de la non-homologations de leurs enceintes, n'ont ainsi fait qu'une bouchée du Mozambique (3-0). Des buts œuvres de Max-Alain Gradel (10), Maxwell Cornet (61) et Jean Michaël Seri (90). Dans le même temps, le Cameroun s'est également débarrassé du Malawi (4-0). Vincent Aboubakar (23, SP), André-Frank Zambo Anguissa (41) et Christian Bassogog (85et 87) sont les acteurs de ce succès. Yaoundé sera donc le théâtre de la grande finale du groupe mardi prochain, entre des Éléphants leaders avec 13 points et des Lions indomptables dauphins avec 12 unités.Dans le groupe C, le Nigéria l'a tranquillement emporté au Libéria sur deux penaltys de Victor Osimhen (15) et Ahmed Musa (90+4). Idem pour le tenace Cap-Vert, victorieux de la République Centrafricaine (2-1) malgré l'ouverture du score d'Isaac Ngoma (11). Júlio Tavares (51e) et le bien nommé Stopira (75) ont finalement sonné la révolte des. En tête avec 12 points, les Nigérians tenteront de prendre un avantage définitif sur leur poursuivant cap-verdien (10 points) qu'ils accueilleront à Lagos mardi.Enfin, le groupe B a vu la Zambie étriller la Mauritanie (4-0) grâce à Patson Daka (34) et au triplé de Fashion Sakala (37, 45+1, SP et 63). Pour rallier les barrages mardi, les Zambiens devront battre la Tunisie à Radès par au moins sept buts d'écart et espérer une défaite de la Guinée-Équatoriale en terre mauritanienne.Tout un programme.