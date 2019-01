La Coppa, le (You)tube de demain ?

En 2019, le football gratuit en France a un nouveau canal, il s'appelle YouTube. Et cette semaine, il permet de voir jouer en direct le Milan, le Napoli, l'Inter, la Lazio, la Roma, la Fio, la Juve et même l'Atalanta. Bienvenue dans le turfu.

Par Eric Carpentier

Certes, ce n'est « que » la Coppa Italia . Il n'empêche : en cette semaine de coupes un peu partout en Europe, les amateurs rechignant à cracher au bassinet, mais tenant à rester dans les clous de la légalité, vont pouvoir se régaler cinq fois entre mardi et jeudi. Sur France 2, les plus fous se sont infligé un Guingamp Monaco en Coupe de la Ligue. Les esthètes, eux, se branchent sur YouTube : du Milan- Naples de mardi à l' Inter Lazio de jeudi, les quarts de finale de Coupe d' Italie sont diffusés « après cette annonce » sur la plateforme vidéo de Google. Le futur, déjà ? On y arrive.Aujourd'hui, à égalité avec l'expression « marché asiatique » , l'acronyme GAFA (pour Google, Apple, Facebook, Amazon) arrive en tête des sons allumant des étoiles dans les yeux des financiers du football. Pourtant, nulle trace d'enchères à huit, neuf voire dix chiffres dans le choc Juve-Milan en Supercoppa, lui aussi passé en direct sur YouTube mi-janvier. Au contraire : si la Coppa et sa version Super sont accessibles gratuitement depuis l'Hexagone, c'est bien qu'aucune chaîne française n'a voulu payer. En juillet 2018, la Lega Serie A espérait que l'arrivée de Cristiano Ronaldo dans ses rangs redonnerait un lustre international à ses compétitions. Raté dans ce cas précis, puisque quand CR7 a fait parler la poudre en Arabie saoudite , c'était après que les appels d'offres avaient échoué à trouver preneurs de la coupe dans une trentaine de pays, dont la France . Pas de beIN, titulaire des droits jusqu'en 2015, ni d'Eurosport, son remplaçant depuis ? Tant pis, la Lega Serie A fera sans et distribuera ses matchs à qui veut les recevoir. Autrement dit, elle privilégie la gratuité à la rareté, préférant ramasser quelques recettes publicitaires au passage ( 250 000 vues pour la Supercoppa, moins de 22 000 pour Napoli- Sassuolo en huitièmes) et surtout offrant exposition et expérience à ses produits.« L'expérience utilisateur » , justement, elle aussi bien placée dans le bingo du jargon marketing. Certains l'ont constaté à leurs dépens : diffuser par internet ne va pas toujours de soi. Une affaire de technologie qui devrait se régler avec le temps selon Florence Le Borgne de l'IDATE,spécialisé dans l'économie numérique : «(en gros, la diffusion télé classique, N.D.L.R.)» Et de mettre un pied dans le futur : «Une version à la première personne du lénifiantimpossible à envisager en télévision terrestre, puisqu'il faudrait autant de chaînes que de joueurs. Et qui «» , note la responsable de laà l'IDATE. Ainsi l'attrait pour les résumés et les séquences-clés au détriment du match dans son temps long, favorisés par la facilité, sur le web, d'introduire des marqueurs chronologiques dans le match, de se balader entreet direct ou de multiplier les écrans. Mais ça, c'est déjà le présent.Si l'on poursuit la prospection un peu plus loin encore ? «, risque Florence Le Borgne.» Autrement dit, le jour où il sera possible de voter pour le joueur à éliminer à la mi-temps, c'est toute une classe d'âge qui sentira l'odeur de sa date de péremption commerciale. Ce qui peut venir plus vite que prévu ! Après tout, la VAR n'est jamais que l'utilisation légale des ralentis répétés à l'infini. À ce rythme, Carlo Ancelotti n'aura même pas eu le temps de mettre une troisième fois les pieds à San Siro.