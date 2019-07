La contre-proposition française pour la C1 transmise à l'UEFA

VLA

Quand on l'attaque, l'empire contre-attaque. Mis à part Jean-Michel Aulas, Jacques-Henri Eyraud ou le PSG , le foot français s'oppose dans sa grande majorité à la réforme de la C1 proposée par l'association des clubs européens (ECA), qui porte un projet avec quatre groupes de huit équipes dont les participants seraient quasiment les mêmes d'une année sur l'autre.Devant l'opposition suscitée par le projet des cadors européens, l'UEFA a invité les différentes fédérations et ligues européennes à soumettre des projets. La FFF, la LFP ainsi que plusieurs clubs (PSG, OM, OL, Saint-Étienne, Lille, Bordeaux...) ont adressé un rapport détaillant leur proposition pour la C1. Cette dernière propose un schéma qui s'appuie sur six groupes de six équipes, comprenant les quatre derniers demi-finalistes de la C1 et de la Ligue Europa, vingt-deux équipes qualifiées via leur championnat ainsi que six équipes ayant obtenu leur ticket par l'intermédiaire des barrages. Cette formule impliquerait au maximum cinq clubs par pays et la planification de quatre dates supplémentaires par rapport à la formule actuelle. Les propositions transmises seront étudiées par l'UEFA le 11 septembre, réunion à l'issue de laquelle Aleksander Čeferin devrait trancher concernant la réforme.On est encore loin de la fin du feuilleton.