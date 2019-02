La conquête de Piątek

Avec son nouveau but inscrit contre Empoli, Krzysztof Piątek réalise plus que des débuts réussis avec Milan. À tel point qu'il peut espérer, à terme, doubler Cristiano au classement des buteurs de Serie A. Un exploit pour celui que personne ne connaissait il y a encore quelques mois.

1

Le bébé déjà grand

Vidéo

Sur le traces de Bierhoff et d'Ibra

Digne du numéro neuf

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #SerieA ? Piatek porte Milan contre l'Atalanta !?? Une victoire 3-1 avec un doublé du Polonais !? 6 buts en 5 matchs pour lui avec les Rossoneri !https://t.co/qmOqSQAWAL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 février 2019

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quoique ses (nombreux) détracteurs peuvent balancer comme critiques à son propos, Gonzalo Higuaín reste un attaquant de classe mondiale. Dans les statistiques au moins, l'Argentin a quasiment toujours fait preuve d'une régularité monstre. Passer derrière lui n'est donc pas forcément aisé, même si passe le poids des années.Pourtant, celui qui vient de le remplacer au Milan après son départ de Lombardie pour Chelsea l'a déjà totalement fait oublier et l'a presque égalé au niveau des chiffres.avait inscrit six réalisations en quinze matchs (quinze titularisations) de Serie A ? Krzysztof Piątek en est à cinq en cinq parties (quatre titularisations). C'est dire si la recrue, achetée 36 millions d'euros au Genoa cet hiver, semble représenter une bonne affaire.Son ouverture du score contre Empoli ce vendredi à l'occasion de la 25journée, en position de renard des surfaces sur un super service d'Hakan Çalhanoğlu peu après la pause, n'a même pas surpris tant Piątek montre qu'il respire le but depuis qu'il a intégré l' Italie l'été dernier. «"Maman, Maman""But, but", s'est étonné Gennaro Gattuso en conférence de presse.» Au Genoa , qui a eu la superbe idée d'aller le chercher au KS Cracovia pour quatre petits millions d'euros, le Polonais avait d'ailleurs planté 19 fois en 21 rencontres toutes compétitions confondues.Suffisant pour convaincre les, qui ne regrettent évidemment pas leur choix. Depuis que leur renfort a débarqué, le club n'a pas perdu en championnat (alors qu'il a rencontré des gros bras comme Naples , la Roma et l'Atlanta) et s'est qualifié en demi-finales de Coupe d' Italie (contre Naples , encore) grâce à... deux pions du garçon. Assez impressionnant, tout de même, puisqu'il est question d'un joueur étant encore inconnu du grand public il y a quelques mois.En secouant les filets de façon aussi habituelle, Piątek vient de devenir le premier joueur à avoir marqué à chacune de ses quatre premières titularisations avec le Milan AC depuis... Oliver Bierhoff , en octobre 1998. Signe que le bonhomme a tout pour s'imposer à la pointe de l'attaque d'une équipe qui n'arrive pas vraiment à trouver son avant-centre de référence, ces derniers temps. Pourtant, de nombreux postulants sont passés récemment : Higuaín donc, mais aussi Alessandro Matri Carlos Bacca ... Sans franc succès.S'il continue sur sa lancée, l'ancien du Zagłębie Lubin peut même espérer aller chercher le titre de meilleur buteur de Serie A. Actuellement placé au deuxième rang à une seule unité de l'immense Cristiano Ronaldo , le strikeur compte surfer sur sa bonne forme et celle de sa nouvellepour continuer son duel contre le Portugais. Et s'il accroche ce trophée personnel, son employeur en serait flatté : s'il a vu cette récompense lui revenir 17 fois (plus que toutes autres entités), le club n'a plus été décoré de la sorte depuis Zlatan Ibrahimović en 2012 avec 28 caramels. Jolie référence à égaler.Aussi efficace qu'esthétique, Piątek ne cache pas ses ambitions. «» , a-t-il ainsi déclaré dans les colonnes de, minimisant les compliments médiatiques à son égard.Sans oublier d'expliquer son intégration parfaitement réussie dans le vestiaire de Milan : «» Avec un véritable numéro neuf, même s'il ne l'a pas encore derrière le maillot