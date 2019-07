La confirmation Oranje

Victorieux de l'Euro 2017, les Pays-Bas ont confirmé en atteignant la finale de la Coupe du monde deux ans plus tard, et ce, pour la première fois de leur histoire. Si la défaite face aux États-Unis (2-0) aura été logique, il faut désormais construire encore un peu plus sur cette nouvelle aventure.

« Je crois qu’on a recollé au score »

Par Maxime Brigand, au Groupama Stadium

À la veille d’atteindre le sommet du col, la sélectionneuse hollandaise Sarina Wiegman avait posé une question : «» Réponse : un mur. Voilà, la boîte à magie, ce à quoi peut ressembler une finale de Coupe du monde avant de la jouer, vient de se refermer et les espoirs bataves avec. Pourtant, cette histoire a commencé par un exploit : les Pays-Bas ont résisté plus d’un quart d’heure, dimanche, aux coups donnés par la machine offensive américaine, qui vient de terminer ce Mondial avec le plus grand nombre de buts marqués par une équipe dans l’histoire du tournoi (26 buts). Personne n’y était arrivé lors des trois dernières semaines, ok, mais est-ce suffisant pour essuyer des larmes ? Évidemment, pas ce soir, peut-être pas demain, mais dans une ou deux semaines, au moment de refaire le film de l’aventure hollandaise – six victoires en sept matchs, onze buts marqués, une gardienne (Sari van Veenendaal) élue meilleure portière du Mondial, les performances de Van de Donk ou Groenen –, il y aura des points positifs pour jouer les mouchoirs.Au premier rang : celui d’avoir réussi à toucher une première finale de Coupe du monde au bout de la deuxième participation seulement des Pays-Bas, et ce, deux ans après avoir remporté l’Euro 2017 à la maison. Il faut se le dire, aujourd’hui, cette nation est numéro un en Europe et progresse à la vitesse d’une météorite alors qu’elle ne possédait même pas de championnat féminin avant 2007. Ainsi, il faut écouter Van Veenendaal : «Soit la meilleure équipe du monde, ce qu’on savait déjà avant le début de ce Mondial. Ce qu’on ne savait pas, à l’inverse, c’était ce qu’avait dans le bide la troupe de Wiegman, portée par une énorme vague populaire tout au long de la compétition, mais lâchée sportivement par une Martens qui n'aura jamais réussi à se dégager d'une blessure à l'orteil. Il faut comprendre à qui on a affaire : une nation qui n’avait pas disputé un match de compétition majeure avant l’Euro 2007 et où le football féminin aura mis très longtemps avant d’être reconnu. «, a avoué après la rencontre Sarina Wiegman, sélectionneuse réputée en permanence sur les nerfs qui n’avait pas perdu de match en phase finale d’un grand tournoi avant cette finale.» Et ce, même si les Pays-Bas, après les trois précédents échecs masculins, n’ont toujours pas remporté la moindre Coupe du monde. Cette finale est la confirmation des promesses, l’affirmation d’une nation de football féminin. L’objectif est désormais fixé : Tokyo, pour continuer de récompenser une génération casseuse de codes.