La comparaison Jardim-Henry en stats

Alors, c'est qui le plus fort ?Que ce soit Leonardo Jardim ou Thierry Henry , le début de saison n'a pas été brillant. Et s'il est difficile d'évaluer les deux coachs, le premier car sa subite dérive n'est sans doute pas révélatrice de ses véritables capacités, le second car son groupe est miné par les blessures et qu'il l'a pris en route dans un contexte difficile, la comparaison peut s'avérer intéressante.Les stats révèlent ainsi que Henry l'emporte au nombre de points pris par match (0,9 contre 0,7) et au pourcentage de victoires (25% contre 11%). Le Portugais a toutefois réussi à mettre en place une défense plus solide (1,4 but pris par match contre 1,8 pour son successeur) et à marquer légèrement plus de buts par match (1 contre 0,9).En revanche, Henry n'a jamais remporté le championnat de France sur un banc et, surtout, n'a jamais été surnommé « El Tactico » par Benjamin Mendy