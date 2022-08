La commission de discipline de la LFP démarre la Ligue 2 pied au plancher

AB

C'est l'heure de la rentrée à la LFP. Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP s’est réunie pour distribuer les premières sanctions de la saison. Et il y avait déjà du travail pour l'organe, après une première journée de Ligue 2 mouvementée, avec sept cartons rouges distribués. Mention spéciale pour le Paris FC, avec deux matchs de suspension pour Cyril Mandouki et un autre pour Julien Lopez. Sans faire dans l'originalité, la commission a infligé les mêmes sanctions à Mandouki, Dominique Guidi (SC Bastia) et Manuel Perez (Grenoble Foot 38). Denis Bouanga(AS Saint-Étienne)et Kevin TAPOKO (Stade Lavallois)sont sous surveillance avec une punition de deux matchs dont un avec sursis. C'est le Guingampais Warren Tchimbembe qui subit le moins le courroux de la commission avec un petit match sans jouer, chanceux. Et on n'oublie pas Jérémie Collon, le préparateur physique de Bastia, qui est suspendu de toutes ses fonctions officielles et interdit de stade pendant au moins deux matchs après s’être fait expulser à Laval. Et même pas de huis clos ? Incroyable.