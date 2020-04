La Commanderie accueille des femmes victimes de violence

Une formidable initiative d'une grande utilité en cette période de confinement https://t.co/x51t7zg6kZ — RMC Sport (@RMCsport) April 18, 2020

QC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des victimes collatérales du confinement.Après plus de quatre semaines de confinement, les violences conjugales augmentent et les associations d'aide aux victimes s'en alarment. À Marseille, l'Olympique de Marseille a transformé la Commanderie en centre d'accueil de femmes et enfants victimes de ces violences. Comme l'indique RMC Sport , le club met 44 lits à disposition de l'association SOS Femmes 13 au sein des locaux de son centre de formation.Une vingtaine de victimes profitent actuellement de cette initiative et bénéficient aussi de trois repas quotidiens offerts via Sodexo, partenaire du club. Valérie Secco, directrice de l'association, félicite le club phocéen :En plus de cette mise à disposition gracieuse, l'OM a lancé une collecte de jouets, livres et vêtements auprès de ses salariés afin d'aider les enfants accueillis.