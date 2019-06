La Colombie fait carton plein face au Paraguay

4

Colombie (4-4-2) : Montero - Borja, Lucumi, C. Zapata, Arias - Lerma, Cardona (Barrios, 85e), Cuellar, Cuadrado (J. Rodríguez, 53e) - L. Díaz, Falcao (D. Zapata, 65e). Sélectionneur : Carlos Queiroz.



Paraguay (4-3-2-1) : Fernández - Piris, Gómez, Alonso, Arzamendia - M. Rojas (C. Domínguez, 46e), R. Rojas (Iturbe, 63e), R. Sánchez - D. González (Romero, 82e), Almirón - Cardozo. Sélectionneur : Eduardo Berizzo.

Depuis le début de cette Copa América, la Colombie ne laisse que des miettes à ses adversaires.Après leurs deux victoires lors de l'entrée en lice contre l'Argentine (2-0) et face au plat de résistance qatari (1-0), lesse sont attaqués à leur dessert de ce groupe B : le Paraguay. Malgré une bonne première offensive de Derlis González, lesont subi la loi des hommes de Carlos Queiroz malgré l'alignement d'une équipe bis après la qualification colombienne déjà assurée à la première place de la poule. Côté droit, Santiago Arias et Gustavo Cuellar combinent, laissant au dernier cité l'opportunité d'ouvrir le score d'une frappe entre les jambes de Roberto Fernández (1-0, 31).Solide comme un roc, lane concède pas d'occasion de but et se rapproche même du break à vingt minutes du terme de la rencontre par l'intermédiaire de Luis Díaz, buteur d'une belle reprise sur un centre à nouveau délicieux de James Rodríguez. Malgré cela, l'arbitre central revient sur sa décision avec l'utilisation de la VAR pour une main au moment du contrôle du ballon. Pas grave pour la Colombie, puisque sa domination de la rencontre se poursuit jusqu'au coup de sifflet final.Trois matchs, trois victoires et aucun but encaissé : voilà comment la Colombie prend l'étiquette de l'épouvantail de la compétition.