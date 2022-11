Ronaldinho, Papin... Découvrez la collection de photos So Foot de novembre !

#1: Joie d'Ole Gunnar Solskjær face au Bayern, 1999

Manchester United - Bayern Munich, 1999

#2: Geste du surfeur de Ronaldinho, 2006

Quand vous avez un problème, la meilleure des solutions, c’est encore de faire appel à un professionnel.Les Bavarois mènent un à zéro,. Ole Gunnar Solskjær fait ce qu’il a souvent fait, depuis son arrivée en Angleterre trois ans plus tôt : remplacer Andy Cole en fin de match. Le Norvégien ne s’en est jamais plaint : « Je viens de Kristiansund, et je jouais pour Manchester United. Il m'arrivait de m'asseoir sur le banc à côté de David Beckham ou de Ryan Giggs. (...) Alors, qui j'étais pour faire la gueule, sachant qu'en plus la décision de ne pas me titulariser venait du plus grand manager du monde ? » Sa fonction ? Grapiller les miettes qui lui restent, pour transformer l’ensemble en festin. À la 91e minute, Teddy Sheringham égalise.L’éternel visage d’enfant du Norvégien se pare de son plus beau sourire aux côtés de ses coéquipiers Dwight Yorke, Ronny Johnsen et Jaap Stam.dans un tableau de chasse où figurent 125 autres pions avec les Red Devils. Souvent marqués en sortie de banc, et à bout portant.