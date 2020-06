#3: Toulouse - Naples, 1986

Vidéo

#4: France – Italie, 2000 #2: Bordeaux – Juventus Turin, 1985

Sud-Ouest toujours, mais moins à l'Ouest et plus au Sud, à Toulouse. Un an plus tard, en 1986, avec le premier tour retour de la Coupe de l’UEFA face à Naples ! Philippe Bergeroo, Alberto Tarantini et Beto Marcico défient et renversent - après leur défaite 1-0 à l'aller- le Naples de Maradona au Stadium (1-0, 4 tab 3). Incandescent !