Xavi, Iniesta, Boca... Découvrez la collection de photos So Foot de février

#1: Pelé fête le but du Brésil en finale, Mondial 1970

Brésil - Italie, finale Mondial 70

#2: Xavi & Iniesta fêtent le but de Messi, C1 2009

Si le football n'était qu'amour,seraient des St Valentin. Et la plus romantique d'entre elle serait certainementmarqué de son empreinte, dont c’est alors la dernière coupe du monde. Et quelle coupe du monde ! Entre le but qu’il a marqué mais que Gordon Banks a arrêté, la feinte qu’il invente sans toucher le ballon contre l’Uruguay et le presque but du milieu de terrain face à la Tchécoslovaquie,. Mais il en gardait encore sous la semelle, la preuve : une détente de folie pour ouvrir le score malgré la dureté physique de la défense italienne, un deuxième saut pour offrir le troisième but à Jairzinho et surtout une dernière passe pour Carlos Alberto qui rendrait sans saveur n'importe quelle déclaration d’amour.