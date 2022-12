Découvrez les tirages photos So Foot à offrir à Noël !

#4: Michel Platini célèbre son tir au but vainqueur, Intercontinentale 1985

Juventus vs Argentinos Juniors, 1985

#5: Supporters sur les murs de Highbury, 1984 #3: Dominique Rocheteau et Alain Giresse, Mondial 1986

On ne le présente plus :. Héros national, il se trouve ce, pour affronter le vainqueur de la Libertadores 85,, pour la. Lors de ce match,, Platini inscrit selon lui le « plus beau but de sa carrière » . Et en le visionnant (à 8 min 17), on ne peut qu'acquiescer. Mais il sera finalement refusé pour cause de hors-jeu de la part d’un coéquipier. Ce cliché ne montre cependant pas sa célébration tronquée. Non, il s'agit, qui offre aux Juventini le premier trophée intercontinental de leur histoire. D'où la joie qui transpire.