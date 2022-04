Ronnie, R9, Diego... Découvrez la collection de photos So Foot d'avril !

#2: Course de Ronaldinho face à l'OM, 2003

OM - PSG (0-3), 2003

Pour les fins connaisseurs et fines connaisseuses de football que vous êtes, on ne doute pas queest un des premiers à venir en tête. En effet, le numéro 10 brésilien a toujours su briller dans les rencontres prestigieuses, et ce dès son plus jeune âge. Pour son arrivée en Europe au PSG, Ronaldo Assis De Moreira donne le ton en marquant les esprits lors des « classiques » à la française. Et particulièrement lors de cette saison 2002-2003. Au match aller, « Ronnie » y était déjà aller de son doublé. Mais il gardaitet malgré une ambiance hostile, Ronnie va faire de cette deuxième mi-temps un récital. Une interception d’une passe de Franck Leboeuf, une course de folie sur toute la moitié de terrain marseillaise et un petit piqué extèrieur du droit sur Runje. 2 à 0 pour Paris à la 55ème minute. Mais le magicien en veut toujours plus.Il conclut avec une frappe toute douce, si douce que Jérôme Leroy a le temps de venir pousser la balle au fond des filets.