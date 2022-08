SOFOOT.com // Boutique So Foot

En collaboration avec l’agence photographique Icon Sport, So Foot vous propose, chaque mois, une sélection renouvelée de photographies exclusives de football en édition ultra limitée, onze tirages par taille, sur la nouvelle boutique maison boutique.so. En août, amours d’été et bien plus encore, avec non pas une mais deux photos du grand Michel. Face à la Yougoslavie en 1985 et Arconada en 1984. Mais aussi le cassage de reins légendaire d’Okocha sur Oliver Kahn en Bundesliga et la délicieuse panenka originelle, par son créateur Antonin Panenka.