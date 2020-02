La clause qui prolongerait automatiquement le contrat d'Ibrahimović

RL

Même son contrat estDe retour à l’AC Milan jusqu'à la fin de la saison, l'attaquant suédois Zlatan Ibrahimović pourrait automatiquement rempiler pour une année de plus avec les. Le directeur technique du club milanais Paolo Maldini a révélé l’existence d’une clause contractuelle qui permettait au natif de Malmö de jouer une année de plus à San Siro. L'ex-taulier de laprécise la nature de ce potentiel prolongement «, a t-il expliqué à Sky Sport Italia.Auteur déjà de deux buts avec les Milanais et titulaire en pointe face à la Fiorentina ce samedi , l'attaquant de 38 ans a donc une motivation de plus pour faire retrouver la compétition reine au club lombard, après six ans de disette.De quoi rentrer un peu plus dans la légende du club.