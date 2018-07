La Chine manquait à Paulinho

1

[ANNONCE OFFICIELLE] Accord trouvé avec Guangzhou Evergrande pour le prêt avec option d'achat de @paulinhop8. Tous les détails, ici https://t.co/RLucAqZQT5 pic.twitter.com/Pbynh9Aiv3 — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 8 juillet 2018

AS

Chronique d’un amoureux indécis. Paulinho est de retour au Guangzhou Evergrande . Ceci fait à la suite d'un an de flirt en Europe avec une amante barcelonaise grâce à laquelle il a pu remettre les pendules à l’heure russe et cette Coupe du monde qui lui a tendu les bras. Mais aussitôt les quarts de finale et la défaite face à la Belgique , le voilà de retour en concubinage avec sa compagne de trois ans passés.Acheté 40 millions d’euros l’été dernier par son amourette d’un an, le milieu de terrain brésilien revient de nouveau vers celle qui lui a offert stabilité, temps de jeu et plaisir de vivre. Si l’envie est de recoller les morceaux, il faudra être patient pour les deux ex-tourtereaux. Paulinho sera tout d’abord prêté un an, assorti d’un mariage obligatoire qui coûtera plus qu’un bras à sa compagne asiatique, soit une modique dot évaluée à 50 millions d’euros.L’amour a un prix.