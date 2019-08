La chasse aux injures est-elle raisonnable ?

Alors que les interruptions de match pour chants homophobes se multiplient depuis plusieurs week-ends, une question plus globale refait surface, celle des injures dans les stades. Alors, peut-on encore supporter son équipe en insultant son adversaire ?

Simple injure ou homophobie cachée ?

Insulter c’est supporter ?

Par Maxime Renaudet

Dans un contexte de gronde généralisée vis-à-vis des instances dirigeantes, ces dernières se sont récemment lancées dans une nouvelle chasse au sorcières afin de «» les tribunes françaises de son folklore homophobe et misogyne. Mais face à des ultras récalcitrants et volontairement provocateurs, le retour de bâton ne s’est pas fait attendre puisque Nancy-Le Mans , Brest-Reims et Monaco-Nîmes ont été interrompues suite à des chants injurieux visant la Ligue de football professionnel ou l’arbitre de la rencontre. Ailleurs, les banderoles étaient elles-aussi très claires. «» , «» , «» , «» . Autant de messages fomenteurs qui traduisent un climat de haine profond entre d'un côté, les pouvoirs publics et la LFP, et de l'autre, les supporters. Mais au delà de tout ça, il convient surtout de se demander si cette chasse aux injures est raisonnable et si les ultras français ne doivent pas enfin changer de refrain.Ce samedi, lors de la troisième journée de Ligue 1, le match Brest-Reims est interrompu à la 53minute de jeu par après que des «» soient descendus des travées du stade Francis-Le Blé. Abonné au Stade Brestois depuis plus de dix ans et présent ce samedi, François ne considère pas ces chants comme homophobes : «» . Homophobe ou simplement injurieux ? Voilà la question qui revient inlassablement depuis l’interruption des rencontres pour l’utilisation du mot «» . Pour Baptiste, également abonné au Stade Brestois et présent dans le kop au moment des faits, ces chants ne sont «» . Mais pour sa petite-amie, étudiante en psychologie sociale à Brest et abonnée à Francis-Le Blé, il n’y a aucun doute sur la nature homophobe des chants entonnés : «'Mais non, ils ne sont pas homophobes, ils ne veulent pas porter atteinte aux homosexuels'.. »Selon Charlotte, qui souhaite mener des recherches sur l’homophobie dans le sport, plus qu’un problème de sémantique, c’est un problème de représentation : «» . Si Bertrand Lambert, président du club 100% inclusif des PanamBoyz & Girlz United, n’est pas certain que le terme «» soit complètement homophobe, il est néanmoins persuadé qu’on puisse «» . Car si l’utilisation du mot «» ne résulte pas d’une intention homophobe - l’objectif étant surtout de provoquer la LFP et Roxana Maracineanu - son sens est évidemment blessant et dégradant à l’égard des homosexuels, perpétuant au passage la tradition masculiniste des stades. Pour Charlotte, «» . Problème, ces réflexions homophobes - qui font pour certaines partie d’un folklore du supporterisme - n’incitent en aucun cas les homosexuels à s’émanciper en tribunes. Tout comme cela n’incite pas les joueurs professionnels à faire leur coming-out.Si ce n’est pas tant l'intention de l'auteur qui est importante, mais plutôt la façon dont sont perçus les chants par les groupes concernés, reste encore la question des injures en tribunes. «» , martèle François quand on lui demande si les propos homophobes sont récurrents dans son kop. Sociologue et anthropologue du sport, Philippe Liotard rappelle lui, à juste titre, que «» , avant de donner un exemple parlant :"Qui c’est les plus forts ? Evidemment c’est les Verts""Lyonnais enculés" » . Également maître de conférence en STAPS, Philippe Liotard s’est rendu compte auprès de ses élèves qu’insulter ou siffler l’adversaire était entré dans un folklore. Mais, pour l’auteur de, «» .De fait, peut-on encore accepter que les tribunes françaises soient un lieu d’insultes en tout genre ? Est-ce que supporter son équipe passe nécessairement par insulter celle d’en face ? Ou peut-on aussi tout simplement supporter son club à travers de simples encouragements ? Le débat est évidemment épineux et ne se résoudra pas en un claquement de doigts, d’autant plus que l’affrontement entre supporters et LFP est loin d’être résolu. Si Philippe Liotard n’est pas totalement convaincu que l’interruption des rencontres règlera le problème, il considère néanmoins que cela pose des questions beaucoup plus malignes qu’elles n’y paraissent. «» , conclut-il. Problème, le combat mené par la LFP apparaît surtout comme une nouvelle manière de punir les ultras français. Ces derniers leur rendent bien et n’hésitent pas à pointer du doigt l’hypocrisie de la Ministre des Sports qui, il y a quelques mois, se rendait au Qatar en toute impunité. Car si la question de l’homophobie dans les stades est un réel sujet, la tentative de récupération médiatico-politique de Roxana Maracineanu et Marlène Schiappa est elle à vomir.