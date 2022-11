La chanson super gênante des supporters de l'équipe de France au Qatar

??? Et s'il était là, le nouvel hymne français pour la Coupe du monde ? Bon, c'est un peu moins entraînant que le fameux "??????? ?? ????? ?̀ ?? ??????" de Vegedream, il faut bien se l'avouer... pic.twitter.com/Ce0ALHm61r — RMC Sport (@RMCsport) November 26, 2022

La musique et la Coupe du monde font plus ou moins bon ménage selon les éditions, que ça concerne l'hymne officiel du tournoi ou les chants de supporters.Par exemple, on peut clairement affirmer que les Argentins avaient mis Brasil decime que se siente dans la tête de toute la planète en 2014. Ou que les fans des Bleus avaient plié leen 2018 avec la chanson culte du N'Golo Kanté , qui est petit, qui est gentil et qui allait bouffer Léo Messi, puis celle qui rendait hommage à la frappe de batard de Benjamin Pavard qui sortait de nulle part.Malheureusement, il est fort probable que la France perde son titre en la matière à l'occasion de ce Mondial 2022 au Qatar. La faute à cette horrible chanson scandée par quelques supporters pour réclamer une troisième étoile et qui compte déjà beaucoup trop de vues...... Le peuple français présente officiellement ses excuses au football et à la musique. Désolé.