La chanson de très mauvais goût des supporters de Leeds pour Wilfried Gnonto

Ed eccoci con il coro per Gnonto dei tifosi del Leeds.Willy Gnonto, Willy Gnonto, Eats spaghetti,Drinks Moretti,His cock’s fucking massive pic.twitter.com/Oe1vJ5raKR — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) November 6, 2022

"Willy GnontoHe eats spaghetti Drinks MorettiHis cock's f*****g massive"??????as inappropriate, stereotypical and incredible a chant as you'll ever hear. https://t.co/n6MW7t8RPT — Tim (@timmsy_ks) November 5, 2022

Les fans de Leeds ne sont pas des plus raffinés.Wilfried Gnonto, la nouvelle pépite du football italien passée par l'Inter et le FC Zurich, n'a disputé que deux matchs en pro sous son nouveau maillot de Leeds (pour une passe décisive à destination de Crysencio Summerville, ce samedi contre Bournemouth), mais il suscite déjà de grandes attentes. Inventer une chanson en hommage à l'un de ses joueurs est presque une religion chez les supporters anglais, et le crack de dix-neuf ans (déjà six capes avec la) n'y a clairement pas échappé. Malheureusement, pour le coup.Armés de leur racisme le plus primaire, les supporters desn'ont pas fait chauffer la machine à neurones pour élaborer les paroles de leur nouvelle chanson :. (Traduction, s'il en fallait une :