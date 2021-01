La capitaine de la Corée du Sud signe à Tottenham

We are delighted to announce the signing of Cho So-hyun.The South Korean captain will wear the number 11 shirt. #WelcomeCho #COYS — Tottenham Hotspur Women (@SpursWomen) January 29, 2021

La Corée du Sud à la mène chez les Spurs.L'équipe féminine de Tottenham a annoncé le prêt avec option d'achat de Cho So-hyun, capitaine de la Corée du Sud et joueuse la plus capée avec 126 sélections. L'internationale islandaise Dagny Brynjarsdottir a dans le même temps rejoint West Ham et donc comblé le départ de Cho So-hyun. Cette dernière a disputé 33 matchs avec lesdepuis janvier 2019.Son arrivée a été saluée par son compatriote et homologue de l'équipe masculine Heung-min Son.Cho sur le mercato.