La CAN des quartiers change de nom, la finale sur Prime Video

Phénomène grandissant depuis 2019, la CAN des quartiers va prendre une tout autre ampleur.Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette mode née lors de la CAN 2019 dans l'Essonne, avant que l'engouement ne se propage partout en France. Le principe : un tournoi qui rassemble des quartiers populaires, où les joueurs s'affrontent selon leur origine, ou même parfois selon leur confession. Un incroyable match entre l'AS Chrétiens et le FC Musulmans (3-5) avait notamment été marqué par un immense succès sur les réseaux sociaux.Le concept, qui rassemble de plus en plus de monde (plus de 1 000 spectateurs près de Lyon l'été dernier), va changer de nom et porter celui de « Coupe nationale des quartiers » , selon. Cerise sur le gâteau, Prime Video retransmettra la finale.Peut-être que Mo Salah arrivera à la gagner, celle-là.