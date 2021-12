Vers un nouveau report de la CAN ?

33

L'Algérie n'est pas près de rendre son titre.La Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun ne sera peut-être pas pour cette année. Alors que l'édition 2023 en Côte d'Ivoire se rapproche à grands pas, c'est cette fois l'épidémie de Coronavirus avec la résurgence du variant Omicron qui devient une menace pour la tenue de l'événement, après les différents scandales que ce soit à la Fédération camerounaise ou sur l'avancement des travaux pour la livraison des stades et infrastructures à temps. Selon les informations de RMC Sport , la CAF réfléchit sérieusement à annuler purement et simplement cette édition, qui aurait déjà dû se dérouler en 2021.En plus de ça s'ajoute la gronde des clubs européens, et anglais avant tout. La Grande-Bretagne est durement touchée par le covid, et laisser ses joueurs partir en sélection est synonyme d'une absence plus longue à cause des restrictions et de la quarantaine imposée à leur retour. Début décembre, l'idée de délocaliser la compétition au Qatar commençait à faire son bonhomme de chemin dans les hautes sphères du football africain.Bientôt, ce sont les résultats à la Coupe du monde 2022 décideront du vainqueur de la CAN.