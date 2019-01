La CAN 2019 se déroulera en Egypte

Breaking: Egypt @EFA will host the 2019 Total Africa Cup of Nations — CAF (@CAF_Online) January 8, 2019

DDG

La fin d'un gros bordel La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que l' Egypte serait le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019, en lieu et place du Cameroun . C'est la cinquième fois que le pays, qui a devancé l' Afrique du Sud lors d'un vote du comité exécutif de la CAF, organisera l'événement.La troisième nation la plus peuplée du continent n'aura que six mois pour préparer l'organisation de la compétition (15 juin - 13 juillet), dont elle est tenante du titre.Vous avez dit pression ?