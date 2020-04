La cagnotte des supporters nantais pour rendre à Denoueix sa médaille de champion de France

Raynald, ta medaille de 2001 tu vas le garder encore un peu dans ta vitrine. Quelle fierté, merci supporters nantais ! #OnEstNantes — Naoned Futbol (@NaonedFutbol) April 5, 2020

N'oubliez pas de participer à la belle histoire, plus il y aura dans la tirelire plus l'impact sera puissant !Tout sera reversé au personnel soignant via @CyrilDumoulin.Nous sommes 376, nous sommes un peuple, nous sommes une voix.ENSEMBLE.https://t.co/utCAs4sICf — Michel Kerzadarian (@KerZadarian) April 6, 2020

La plus belle action collective depuis 2001.Afin d'aider à récolter des fonds pour le personnel soignant, Raynald Denoueix a tenu à participer à une grande vente aux enchères en ligne organisée par le gardien de handball Cyril Dumoulin. En fin de semaine dernière, l'ancien entraîneur nantais a donc mis en vente l'un de ses biens les plus précieux : sa médaille de champion de France 2001 avec les Canaris.Conscients de la valeur morale de cette médaille pour leur ex-coach, les supporters nantais ont donc lancé samedi une cagnotte pour remporter l'enchère et lui rendre son bien. Ce lundi - dernier jour pour participer -, elle frôlait les 11 000 euros en début de matinée, et était en passe de rafler la mise.Le fameux jeu à la nantaise.