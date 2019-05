La CAF suspend l'arbitre de la finale aller de la Ligue des champions africaine

VLU

Le nouveau Tony Chapron ?En raison d’ une « performance faible » , produite samedi dernier à l’occasion du match aller de la Ligue des champions d’Afrique (qui oppose le Wydad Casablanca et l’Espérance de Tunis), la CAF a décidé de suspendre l’arbitre égyptien Gehad Grisha pour une durée de six mois. L'homme en jaune s'était notamment distingué en refusant un but au club marocain, avant de lui refuser un penalty pour une faute de main.Dès le lendemain de la rencontre, dans une lettre adressée à la CAF , la Fédération royale marocaine de football (FRMF), avait explicitement mis en cause l’arbitre égyptien et réclamé «» ainsi que des «» . Il y a quelques jours, la FRMF a également protesté contre l’arbitrage de la finale de la Coupe de la CAF entre le Zamalek SC et la RS Barkane.En attendant le match retour.