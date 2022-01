La CAF rejette la réserve de la Tunisie et confirme la victoire du Mali

The Organizing Committee of the #TotalEnergiesAFCON2021 have issued a final decision regarding the match between Tunisia & Mali. #AFCON2021 — #TotalEnergiesAFCON2021 ? (@CAF_Online) January 13, 2022

Fin de la parodie.Sans contestation possible, l'image de ce début de CAN est évidemment l'imbroglio inédit autour de Tunisie-Mali (0-1) , dont l'arbitre avait sifflé à plusieurs reprises la fin de la partie, avant même l'expiration du temps réglementaire. Ce jeudi soir, la CAF a pris le taureau par les cornes et dévoilé sa décision finale :Plusieurs dizaines de minutes après les faits, les Aigles de Carthage avaient refusé de revenir sur la pelouse jouer les quelques secondes restantes et préféré porter une réclamation puisque selon l'IFAB, une rencontre qui n'est pas allée à son terme doit être rejouée. Les hommes de Mondher Kebaier peuvent être frustrés mais en attendant, ils sont bien mal embarqués pour s'extirper de cette phase de poules. Prochain rendez-vous pour la Tunisie : ce dimanche face à la Mauritanie.Pas sûr que cela satisfasse tout le monde, mais c'est déjà mieux que le néant du communiqué précédent