La CAF rassure quant à la tenue de la CAN 2022 au Cameroun

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

CANtastrophe ou accalmie ? encore faut-il passer au tirage au sort et être certain du lieu de villégiature. Ce mercredi, la Confédération africaine de football (CAF) a confirmé par la voix de son secrétaire général Véron Mosengo-Omba, présent à Yaoundé, que le Cameroun sera bien le pays hôte de la prochaine édition de la compétition continentale., a lâché le Congolais, tout en martelant que, pour couper court aux rumeurs circulant depuis plusieurs jours et faisant état d'une réplique du foutoir de 2019 . En cause notamment, le stade d'Olembé à Yaoundé, antre de la sélection camerounaise et théâtre du match d'ouverture et de la finale. Les travaux ont longtemps eu beaucoup de retard, mais il s'agirait désormais d', dixit Mosengo-Omba.Toujours dans la demi-mesure.