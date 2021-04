La C1 et la C3 2021 devraient aller à leur terme

UEFA has NOT suspended the Champions League and Europa League — Rob Harris (@RobHarris) April 18, 2021

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Premierde l'UEFA ?Au lendemain de l’annonce de la création d’une Superligue sur le modèle de l’Europe des Douze , l’institution nyonnaise ne devrait pas suspendre ou annuler la fin de la Ligue des champions en cours, malgré la présence de trois clubs fondateurs de la Superligue dans le dernier carré de sa compétition phare (Manchester City, Chelsea et le Real Madrid). La Ligue Europa, avec Manchester United et Arsenal encore en lice, est dans le même cas de figure. Si elle s’est montrée virulente dans la foulée de l’annonce dimanche en début de soirée, l’UEFA réfléchirait à mettre en place des sanctions à partir de la saison prochaine, plutôt que de brûler les étapes et effacer l'année en cours. D’après, Aleksander Čeferin et consorts devraient pour l’instant s’en tenir à des déclarations et des dénonciations, tout en explorant leurs options pour forcer la main des ripoux rebelles.Un statu quo qui devrait sérieusement plomber l’ambiance autour des demi-finales européennes qui démarrent, déjà, la semaine prochaine.