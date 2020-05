L'Olivier et sa branche bleue

Malgré une saison difficile majoritairement passée sur le banc des Blues , Olivier Giroud a choisi de ne pas s'éloigner de son arbre londonien en prolongeant son contrat d'une année avec Chelsea. Une bonne idée pour l'attaquant, qui a regagné la confiance de Frank Lampard avant l'interruption de la Premier League ? Ou un gros piège, risquant de lui faire revivre la même situation avant l'Euro ?

C'est fou ce que les choses peuvent s'accélérer en dehors du terrain, lorsque le ballon ralentit sur la pelouse. En cette période d'interruption de football anglais en raison de la pandémie de coronavirus, Frank Lampard a appelé ses dirigeants à se bouger rapidement au sujet des situations de certains de ses éléments arrivant en fin de contrat., déclarait ainsi l'entraîneur sur le site internet de Chelsea, visant plus particulièrement Willian et Olivier Giroud.Quelques jours plus tard, le coach peut sourire : outre son vieux gardien Willy Caballero, l'attaquant français vient de prolonger son bail d'un an. Revenu dans les plans de son technicien avant l'arrêt mondialisé du sport, grâce notamment à son admirable obstination et aux pépins physiques de Tammy Abraham, le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'EDF a donc choisi : c'est avec lesde Chelsea qu'il veut composter son ticket pour l'Euro avec les Bleus de son pays.Une décision sans doute mûrement réfléchie puisque Giroud,, a eu du temps pour peser le pour et le contre durant le confinement. Pendant ces semaines de repos forcé, l'avant-centre s'est en effet adonné aux mêmes activités que ses raisonnables confrères (une catégorie dont ne font pas partie son partenaire Mason Moun Kyle Walker ou encore Moise Kean ) : bouffe, avec un passage dansen compagnie de sa fille et des ongles bleus, interviews Face time sans réel intérêt, dans lesquelles il a eu la bonne idée de ne pas frontalement répondre à Karim Benzema , séances d'entretien physique minimum et instants familiaux. Les heures n'ont donc pas manqué pour faire le point sur sa situation personnelle, à Londres.Or, celle-ci n'était pas la meilleure qui soit depuis le début de la saison 2019-2020. Avec seulement cinq titularisations et quatre entrées en jeu en championnat (deux buts), l'ancien d'Arsenal a passé de longues minutes sur la touche ou en tribunes. Jusqu'à envisager très sérieusement un transfert à l'Inter lors du mercato d'hiver, avant que son employeur freine son départ. Et même s'il a retrouvé l'odeur du pré sur la fin avec la blessure du titulaire Abraham en y faisant plutôt bonne figure, rien ne dit que le scénario ne va pas se répéter. La réponse demeure évidemment un mystère à l'heure actuelle, mais la question se pose : en restant auprès de son arbre et en refusant de s'éloigner vers une autre forêt, l'Olivier va-t-il continuer à être heureux et conserver son bonheur ? Ne risque-t-il pas, au contraire, de tacher le banc de toute sa sève et de tomber de sa propre branche en mettant en péril sa place en sélection ?La bonne nouvelle pour Giroud, c'est que Chelsea – interdit de recrutement l'été dernier, et qui a déjà lâché quarante millions pour Hakim Ziyech – ne devrait pas dépenser à tour de bras. Pas à son poste en tout cas, même si les rumeurs évoquent un attrait pour Moussa Dembélé et Dries Mertens. Crise économique oblige, lesdevraient ainsi se concentrer en priorité sur les possibles départs avant de songer aux arrivées. Willian, Pedro ou Marco van Ginkel ne rapporteraient rien puisqu'ils ne sont bientôt plus liés au club. Les autres indésirables potentiels (Tiémoué Bakayoko, Michy Bathsuayi, Marcos Alonso, Davide Zappacosta, Emerson Palmieri, Victor Moses, Ethan Ampadu...) peuvent ramener du cash, cet argent devant cependant d'abord servir à attirer des joueurs de côté, offensifs comme défensifs.Et, peut-être, un gardien : dégagé des cages, Kepa Arrizabalaga et ses 57% d'arrêts (les meilleures statistiques pour les portiers d'Angleterre, comme celles de Kasper Schmeichel, se situent entre 70 et 80%) n'ont plus la confiance des dirigeants. Bref, deux pointes dans l'effectif semblent suffire à Lampard pour dessiner ses différents schémas tactiques (4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, 3-4-2-1, voire 5-4-1), n'évoluant jamais à deux purs attaquants. S'il souhaite continuer à faire partie du tronc des Bleus, Olive va néanmoins devoir partager les feuilles desavec la jeune pousse Abraham. Défi à cultiver, à voir ce que donnent les fruits.