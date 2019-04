La bonne affaire pour Montpellier, le nul pour Nice

Montpellier (3-4-1-2) : Lecomte – Mendes, Hilton, Congré – Aguilar, Le Tallec, Skhiri, Oyongo – Mollet – Laborde, Delort. Entraîneur : Der Zakarian.



Toulouse (4-3-3) : Reynet – Amian, Shoji, Jullien, Sylla – Sidibé, Cahuzac, Sangaré – Durmaz, Sanogo, Gradel. Entraîneur : Casanova.

Rennes (4-2-3-1) : Koubek – Traoré, Da Silva, Mexer, Doumbia – Johansson, Bourigeaud – Hunou, Ben Arfa, Del Castillo – Niang. Entraîneur : Stéphan.



Nice (4-3-3) : Benítez – Burner, Hérelle, Dante, Sarr – Danilo, Walter, Lees-Melou – Srarfi, Diaby-Fadiga, Saint-Maximin. Entraîneur : Vieira.

Avec Montpellier , il faut rarement s'attendre à une pluie de buts.Personne ne s'est donc étonné quand, au moment de siffler la mi-temps du match contre Toulouse, l'arbitre n'avait vu aucun tremblement de filet. Au cours d'une première mi-temps privée de nombreuses occasions, Hilton, Delort, Le Tallec et Laborde ont tout de même eu des opportunités plus ou moins franches d'ouvrir le score. En revanche, les choses se sont accélérées au retour des vestiaires. Après un nouvel essai de Laborde et un arrêt de Reynet devant Delort, Skhiri a trompé le portier d'un superbe missile. Sidibé a ensuite égalisé, avant que Camara ne redonne l'avantage aux locaux sur la deuxième offrande dominicale d'Aguilar.Et voilà les hommes de Der Zakarian de retour dans la course à la C3.Avec Nice , il ne faut jamais s'attendre à une pluie de buts.Personne ne s'est donc étonné quand, au moment de siffler la mi-temps du match à Rennes , l'arbitre n'avait vu aucun tremblement de filet. Pourtant, Ben Arfa a trouvé le poteau sur coup-franc dans le premier acte pendant que Niang et Srarfi tentaient de dépuceler le score. En seconde période, c'est Hunou qui a touché les montants de Benítez. Et par deux fois : une tête sur la barre transversale à dix minutes du terme, une frappe à bout portant sur le poteau 120 secondes plus tard.Pas vernis, les Bretons.