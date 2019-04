La blague qui n'en était pas vraiment une

Verre d’eau salée signé Franck Ribéry ou coéquipiers tirés du lit par un Paul Gascoigne d’humeur à jouer au billard en pleine nuit, les plaisanteries plus ou moins potaches contribuent toujours à la bonne humeur. Presque toujours.

Chômage soudain

Le retour du Paria

Par Grégory Sokol

Tous propos recueillis par GS sauf mentions

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’été 2003 s’annonce inhabituellement radieux pour Eddie Forrest. Alors qu’il vient de parapher une prolongation d’un an avec Arbroath, club semi-amateur de troisième division écossaise, il reçoit le plus beau coup de fil de sa jeune carrière. À l’autre bout du combiné, Danny Smith, président de Raith Rovers, pensionnaire de seconde division, offre au modeste défenseur central de vingt-quatre ans l’opportunité de devenir un footballeur à temps complet. L’occasion rêvée d’enfin vivre de sa passion et ne plus grelotter lorsque la mer répond d’une lame de fond à un ballon mal renvoyé en provenance de Gayfield Park, le stade accolé à la mer. Dans l’euphorie, Forrest obtient desla résiliation de son nouveau contrat et démissionne dans la foulée du centre de loisirs où il arrondit ses fins de mois. Sans même en informer son agent.Arbroath utilise la cagnotte destinée à Forrest pour boucler le retour au club de Paul Browne, en mal de temps de jeu à Raith Rovers. De son côté, sans nouvelles et trépignant d’impatience, Eddie Forrest contacte lespour lui aussi sceller son avenir. Au téléphone, Danny Smith n’a plus du tout le même timbre de voix que lors des précédents entretiens. Forrest réalise stupéfait qu’il joue le rôle du dindon d’une farce ne l’amusant guère. «» , enrage-t-il auprès de la BBC. Aux anges avec la perspective d’un contrat pro, Forrest s’apprête à finalement vivre l’enfer du chômage, lesne possédant désormais plus les liquidités nécessaires pour le reprendre.L’enquête menée par lesen interne et le traçage effectué par l’opérateur téléphonique de la victime ne laissent aucun doute sur l’identité du sinistre farceur, divulguée par communiqué : «» Une version bien différente de celle de l’accusé qui, quinze ans après, soutient toujours mordicus que «» . C’est un ami bienveillant qui aurait fait le coup, inquiet pour la carrière d’un Paul Browne qui n’en dévoilera pas davantage sur ce sujet. Dans le doute, Arbroath rompt alors son contrat.La version du pote débordant de sollicitude ne convainc pas grand monde et Browne, raillé, s’exile en Angleterre . Pour «» selon les médias. «» , assène-t-il aujourd’hui. Quant au communiqué de Raith Rovers l’incriminant, «» . Imparable. Mais pourquoi ne pas avoir prévenu Forrest avant que l’affaire ne prenne de telles proportions ? «» , éclaire John Greer, historien des. «» , rétablit-il aussitôt. Pour Forrest, la roue semble enfin tourner dans le bon sens. Partick Thistle, peut-être attendri, revient à la charge non pas avec un essai, proposé quelques semaines plus tôt, mais avec un contrat professionnel en bonne et due forme impossible à refuser. Ironie du sort, Browne rentre d’ Angleterre bredouille et se retrouve le bec dans l’eau.Et il n’est pas le seul. Arbroath, au cœur de la saga malgré lui, recherche toujours un défenseur central. Browne viré, le club se tourne auprès de... Forrest, parti donc entre-temps courir du côté de Firhill Park. Pris au dépourvu, John Christison, le président, prend la température auprès de son entraîneur John Brownlie et de son capitaine Andy Dow concernant un retour éventuel du paria, et tout rentre dans l’ordre. «» , se remémore Simon, un match à domicile raté sur les quatorze dernières années au compteur. La faute à un ami négligent dont la cérémonie de mariage se déroulait le même jour.Limité, Eddie Forrest ne joue qu’une poignée de matchs chez leset retrouve bien vite les affres des divisions inférieures. Il est même chahuté lorsqu'il retrouve en qualité de visiteur un Gayfield Park vindicatif à l’égard de celui qui leur a collé deux râteaux en un été. Quant à Paul, les «» descendent régulièrement des terrasses délicieusement vétustes dans l’hilarité générale. Les crampons raccrochés, le présumé plaisantin livre désormais toute sorte de colis dans la région de Kirkcaldy. Avec plus ou moins de succès, à en croire un post de Wardy sur Pie & Brovril, forum de référence pour tout supporter écossais : «» Eddie Forrest, lui, conduit désormais des taxis à Glasgow . Jusqu'au jour où l’espiègle Browne éprouvera l’irrésistible envie de faire de même.