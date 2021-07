La bicyclette de Mehdi Taremi plus beau but de la saison

The UEFA Goal of the Season winner! Congratulations, @MehdiTaremi9! — UEFA (@UEFA) July 29, 2021

HB

Taremissille en lucarne.La bicyclette de Mehdi Taremi en quarts de finale de Ligue des champions contre Chelsea a été élu plus beau but de la saison. Un petit lot de consolation pour l'attaquant iranien, qui n'avait pas pu empêcher l'élimination du FC Porto. Ce bijou devance l'enroulé de Lorenzo Insigne contre la Belgique en quarts de finale de l'Euro. Le podium est complété par le lob de Kemar Roofe en phase de groupes de Ligue Europa contre les Rangers. L’UEFA avait initialement choisi dix buts parmi lesquels le fameux lob de Schick, la sacoche de Pogba contre la Suisse, ou encore le bijou collectif des Espoirs allemands conclu par Florian Wirtz. Mehdi Taremi, qui a obtenu les faveurs du public, succède à Léo Messi et Cristiano Ronaldo, respectivement lauréats en 2019 et 2018.Et si la plus belle récompense était en réalité de succéder à CR7 et Messi ?