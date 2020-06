Châteauroux, nouvelle poupée russe ?

Après six mois de recherches et le refus d’une première offre déposée par Ravy Truchot, propriétaire du Thonon Évian Grand Genève FC et du FC Miami City, la Berrichonne de Châteauroux vit une période post-confinement agitée et a reçu il y a peu une seconde offre de reprise. Selon nos informations, l’homme caché derrière elle serait Anton Zingarevich, ancien propriétaire de Reading, aidé par un certain Vadim Vasyliev. Décryptage.



« Peut-être que j’ai la lèpre, je ne sais pas… »

« Je peux seulement être éberlué par la manière dont ça se fait. J’ai fait une offre concrète, j’essaie de rentrer en contact avec le club et je reçois une fin de non-recevoir sans aucune discussion au préalable. Donc le club recherche un nouveau partenaire pour passer un cap, mais ne souhaite pas parler avec les candidats repreneurs... »

La carte Zingarevich, le lien Vasyliev

« Ce qui est important, c’est l’ADN du club et, selon nous, ça passe par conserver l’équipe dirigeante en place. Bien sûr, le nouvel acquéreur sera président et aura des représentants au conseil d’administration mais c’est très important pour nous que la majorité de l’équipe en place soit conservée. »

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça commence par un hameçon, lancé au milieu du mois de janvier dernier, par le président de la Berrichonne de Châteauroux, Thierry Schoen. Quelques semaines plus tôt, celui qui est aux commandes du club depuis le 20 décembre 2013 a décidé de profiter d’une assemblée générale de la SASP pour cogner fort : décision est prise de réduire le capital de l’entreprise, gérée par une trentaine d’actionnaires. «, souffle Schoen dans un entretien donné au Berry Républicain » Pourquoi maintenant ? Réponse simple : depuis quelques années, «» , la faute à un déficit en exploitation qui oscille entre 1,5 et 2 millions d’euros chaque saison. «» , précise sur le coup Thierry Schoen, avant d’avertir : «» Six mois plus tard, une éternité dans le foot, les choses ont basculé.Ces six mois auront déjà suffi à faire sauter la bonne entente de façade entre les différents actionnaires de la Berrichonne et auront accouché, fin mai, d’un communiqué envoyé par un groupe de frondeurs représentant plus d’un tiers des actions de la société à toute la presse locale. Entre les lignes, le message est clair : alors que le président Schoen annonçait récemment être toujours à la recherche de nouveaux investisseurs, deux offres ont été transmises au club et permettraient de «» . En plein déconfinement, une bataille interne entre les différents actionnaires du club a donc démarré et un homme est venu pimenter un peu la chose : Ravy Truchot, 48 ans, PDG de Blackdivine, une holding incubatrice de plusieurs sites internet dont Gleeden (spécialisé dans les rencontres adultères), mais surtout déjà propriétaire du FC Miami City, du Thonon Évian Grand Genève FC et directeur de la PSG Academy à Miami depuis six ans.Un jour de janvier dernier, Truchot est à Évian et assiste à une soirée organisée pour les partenaires du club, qui vient d’être promu en National 2. En se baladant sur son téléphone, il tombe sur un article du site, relayant la quête d’investisseurs potentiels de Thierry Schoen. Il se tourne alors vers son président délégué, Patrick Trotignon, ancien président de la Berrichonne, resté proche de Michel Denisot, aujourd’hui vice-président du club castelroussin. Truchot sent que Châteauroux peut être un club idéal pour renforcer «» qu'il cherche à créer.Il va déposer une offre en mars, estimée à six millions d’euros (environ 51% des actions), auprès d’un avocat parisien mandaté par la Berrichonne pour recueillir toutes les offres potentielles. Problème : le projet de Ravy Truchot a d’abord été ignoré par le conseil d’administration castelroussin, tenu par les historiques (Schoen, Allegre, Denisot, Sanselme, Perrot) et un administrateur récemment nommé (Jean-Charles Hugon), avant d’être rejeté le 31 mai «» . Le Franco-américain a alors décidé de sortir du bois et de canarder dans les colonnes de La Nouvelle République : «Contacté par, Michel Denisot, au centre des discussions portant sur un potentiel rachat du club, s’explique : «» Selon nos informations et notre enquête réalisée en collaboration avec, cette offre aurait été transmise par un investisseur russe : Anton Zingarevich, âgé de trente-huit ans et qui a un temps été le plus jeune propriétaire d’un club de Premier League, Reading, en 2012, avant de quitter le club deux ans plus tard. Au départ, Zingarevich a été accueilli en ville en grande pompe par le propriétaire d’alors, Sir John Madjeski : «» Puis, deux ans plus tard, l’histoire a tourné au vinaigre et Anton Zingarevich, fils de Boris Zingarevich, le magnat du papier et du timbre dans la Russie post-URSS, a décampé du Royaume avant d’être inculpé en juillet 2016 par le département des enquêtes du ministère de l’Intérieur de Russie pour détournement de prêts bancaires et de fuir se réfugier aux États-Unis.Aujourd’hui, six ans après son passage à Reading, une question se pose au sujet du bonhomme qui a notamment construit sa fortune dans la construction de réseaux électriques souterrains via la société Energostroyinvest-holding : que viendrait faire Zingarevich à Châteauroux ? Pourquoi ici, pourquoi maintenant ? Difficile à dire, pour le moment, même si l’on sait également que Vadim Vasyliev, l’ancien vice-président de l’AS Monaco, a été impliqué dans ce dossier, certainement dans un rôle d’entremetteur. Pour rappel, le vice-président de la Berrichonne Michel Denisot et Vasyliev se connaissent depuis un peu moins de dix ans et ont siégé ensemble au conseil d’administration de la LFP. Lors d’ un entretien donné au JDD en janvier 2020 , le second, qui a monté une société d’intermédiaire dans les transferts (VV Consulting) depuis son départ de l’ASM, affirmait d’ailleurs travailler en tant que «» . Ce club pourrait donc être la Berrichonne de Châteauroux.Si les dirigeants castelroussins, qui disposent d’un délai de deux mois pour donner suite à cette proposition, n’ont pas encore décidé des suites à donner à cette seconde offre, qui s’élèverait à huit millions d’euros, cette deuxième solution présenterait par contre un avantage non négligeable pour les dirigeants : ils pourraient conserver leur poste.Michel Denisot ne s’en cache pas : «» Néanmoins, les dirigeants assurent que rien n’est fait et que cette situation inédite est la conséquence de l’époque. «, détaille Denisot.» Ce qu’on sait, c’est que rarement la Berrichonne, qui entrerait alors dans une nouvelle ère de son histoire, n’aura vécu une telle période et que la semaine a été animée dans la ville puisque l’avocat en charge du dossier, Me Koehler-Magne, s’est rendu à Châteauroux il y a quelques jours. Affaire à suivre, donc.