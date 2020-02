La Berrichonne maîtrise le RC Lens

Châteauroux (4-3-3) : Fabri - Cordoval, M'Boné, Condé, Operi - Mulumba, Vanbaleghem, Raineau - Sunu (Keny, 7e, Chevreuil, 82e), Diarra (Hassan, 90e), Grange. Entraîneur : Nicolas Usaï.



Lens (3-4-2-1) : Leca - Fortes (Banza, 59e), Diallo, Radovanović - Michelin, Cahuzac, Doucouré, Haidara - Jean (Keita, 74e), Mauricio - Sotoca (Robail, 59e). Entraîneur : Philippe Montanier.

Historique.Alors que la Berrichonne battait lundi soir le record de matchs disputés par le même club en Ligue 2 , les Castelroussins ont accompagné la chose d'une victoire précieuse (3-2) face à un RC Lens longtemps noyé.Incapable de s'imposer à Gaston-Petit depuis novembre dernier, Châteauroux a en effet signé sa deuxième victoire à domicile de la saison contre des Lensois qui avaient l'occasion de revenir à un point de Lorient, battu samedi par Clermont (0-1). L'affaire avait pourtant mal débuté pour la Berri, qui a rapidement perdu Gilles Sunu sur blessure et qui a vu Corentin Jean alerter à plusieurs reprises Julien Fabri. Puis, Philippe Paulin Keny est venu ouvrir le score avant la pause, suivi ensuite d'un second but signé Diarra et d'un troisième planté par Christopher Opéri. Pas mal pour une équipe qui était avant cette journée la pire attaque de Ligue 2.Malgré tout, la Berrichonne s'est fait peur, et Opéri a offert au Racing un penalty, raté par Mauricio. Dans la foulée, Doucouré et Banza ont quand même réduit le score, ce qui a fait douter des Castelroussins fragiles défensivement. L'important est malgré tout assuré et la Berri revient à égalité de Chambly, Caen et Rodez.Ouf.