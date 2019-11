La BeNeLigue, mariage de raison ou réelle passion ?

Une chimère à deux têtes

« De nombreuses entreprises néerlandaises s’intéressent déjà à cette passerelle transnationale et s'installent dans les Flandres. »

Des obstacles à la pelle

« Aujourd'hui, en Belgique, la concurrence entre les opérateurs c'est zéro, car ils se sont entendus entre eux pour acheter les droits non exclusifs. »

À prendre ou à laisser

« Un Emmen-Groningen attire plus de monde, plus de sponsors et plus d'émulation locale qu’un Heerenveen-La Gantoise. »

Nota BeNeLigue

« Si on me dit "Demain, tu vas jouer en D2 car deux championnats fusionnent", ça serait bizarre et injuste, d’autant que ça fait deux saisons qu’on finit avant la 8e place. »

Par Douglas de Graaf, Maxime Renaudet et Adrien Mama Okéné.

» Le 22 octobre, juste avant de recevoir le PSG en Ligue des champions, c’est une petite bombe qu’a lancée le président du FC Bruges Bart Verhaeghe au quotidien. Une ligue commune entre les meilleurs clubs néerlandais et belges d’ici trois ans, vraiment ? Au Plat Pays et dans celui des tulipes, toutefois, la nouvelle n’a pas fait ciller grand-monde : cela fait presque 25 ans que le projet ressort régulièrement des cartons, sans que rien ne se concrétise. Cependant, face à la menace d’une réforme de la C1 qui pourrait mettre hors jeu les deux championnats, le G5 belge (FC Bruges, Genk, La Gantoise, Anderlecht, Standard de Liège) et le G6 néerlandais (Ajax, PSV, Feyenoord, AZ Alkmaar, Utrecht, Vitesse Arnhem) ont récemment réactivé la piste. Avec pour ambition de devenir le «» et d'obtenir une place qualificative automatique pour la prochaine C1. Problème : de nombreux paramètres complexifient l’équation, laissant encore pléthore de questions en suspens.À l'origine du projet il y a 22 ans, un homme : le manager d'Anderlecht Michel Verschueren, déjà conscient de l'écart sportif et économique avec les gros championnats. Belle idée, mais infaisable à réaliser, lui avait-on répliqué. Une douche froide équivalente à celle que les Pays-Bas lui ont réservée, eux qui n’ont jamais été convaincus de la plus-value que pourrait leur apporter leur voisin. Mais depuis, la donne a changé. Vers la fin de la décennie 2000, Ajax, PSV et Feyenoord ont amorcé leur déclin et l'Eredivisie, ultradépendante de son trio, a coulé avec. Au point de trébucher à un indigne 14rang au coefficient UEFA il y a deux ans, ce qui la plaçait par exemple derrière la Tchéquie. La Belgique, de son côté, a suivi la courbe inverse. Les clubs du G5 sont devenus plus fiables en faisant évoluer leur modèle économique et le championnat s'est réinventé grâce à son système de playoffs, qui rebat fréquemment les cartes entre les cadors. Naturellement, les résultats ont suivi : la Belgique trône aujourd’hui au 8rang du coefficient UEFA - juste devant les Pays-Bas - et aligne deux représentants en C1 cette saison (le FC Bruges et Genk) contre un pour la nationavec l'Ajax.Ce nouveau rapport de force, les Pays-Bas en ont bien pris conscience. Alors que les clubs du G6 avaient balayé d'un revers de main l'hypothèse d'une étude de faisabilité de la BeNeLigue proposée par la Fédération néerlandaise (KNVB) en 2009, ce sont eux qui ont repris l'initiative il y a quelques mois, répondant aux appels du pied insistants du G5 belge.Entamées en mars, les discussions se sont prolongées à trois reprises lors de réunions au Philips Stadion, auxquelles ont été associées les fédérations des deux pays. Et cette fois, l'étude à nouveau proposée par la KNVB a reçu un accueil favorable de toutes les parties. Cette étude - conduite par le cabinet Deloitte - ayant révélé le séduisant potentiel économique supposé du projet, une deuxième phase a été immédiatement ordonnée. Où il sera notamment question de formats de compétition envisageables.Au-delà de l’aspect sportif, cette BeNeLigue est donc censée réduire le problème du gouffre économique qui sépare l’Eredivisie et la Jupiler Pro League du top 5 européen. Cela tombe bien, l’essence du projet est aussi de remplir les caisses des clubs et des ligues concernées. Selon une étude de l’université d’Anvers, la BeNeLigue doperait tout simplement les revenus des clubs concernés de 30%. «» , explique Trudo Dejonghe, économiste du sport et professeur à l’université de Louvain. Bien que plus nuancé, Jean-Michel Waroquier, expert en marketing sportif et spécialiste du marché belge, met lui le doigt sur un autre aspect juteux : les sponsors. «» Plus d'argent (de quoi attirer de meilleurs joueurs et renforcer les investissements au sein des clubs), un potentiel d'attractivité accru, un championnat spectaculaire... Alors le compte est bon ?On en est loin. L'échappée de onze clubs sait pertinemment qu'entre le schéma de la compétition, les règlements, les volets commerciaux et financiers, ou la communication, de nombreux points d’interrogation demeurent. Le premier n’est autre que l’UEFA, qui interdit historiquement les fusions. Lors de sa nomination en 2016 , le président Aleksandr Čeferin a d'ailleurs déclaré qu’il considérait les nouvelles compétitions transfrontalières comme un ajout au calendrier et non comme un remplacement des compétitions nationales. Reste aussi à savoir comment attribuer un coefficient UEFA à l'OVNI BeNeLigue. Une pondération du coefficient de chacun ? Le classement du plus avancé des deux ? L'addition des points des cinq meilleurs clubs des deux pays ?Pour l’heure, personne n’a la réponse à ces questions. Pas plus pour celles concernant les équipes qui auront le droit de participer à la C1. Si le top 5 de la BeNeLigue venait à être trusté par des clubs néerlandais, le premier représentant belge aurait-il droit à la C1 ? Il en est de même pour la relégation, à la condition première qu'il ne s'agisse pas d'une ligue fermée : qui condamner au purgatoire ? Le dernier club belge et le dernier néerlandais, même si ce dernier finit quatorzième ?Un obstacle bien plus réel se situe aussi au niveau des droits TV, ce que ne manque pas de rappeler la KNVB : «» Mais en Belgique, il y a le feu au lac, et les clubs voient dans la BeNeLigue une occasion en or de négocier un contrat beaucoup plus rentable. D'ailleurs, pour certains connaisseurs du dossier, si le président du FC Bruges a évoqué la BeNeLigue dans son interview au, l'objectif était surtout de mettre la pression sur les diffuseurs belges, pas disposés à augmenter la valeur du contrat. Explications de Pierre Maes, consultant indépendant dans la négociation des droits TV : «» De quoi miner l'argument que le nouveau marché de 28 millions de clients engendrerait automatiquement plus d'argent. «» , souffle Pierre Maes, ancien directeur des programmes de Canal+ Belgique.La question des droits TV met également en lumière des dissemblances au niveau de la législation. «» , précise l’économiste belge Trudo Dejonghe. Contrairement à leurs voisins d’Eredivisie, les acteurs de la Pro League font partie du top 5 des joueurs les moins taxés d’Europe. Si le député Egbert Lachaert a récemment proposé une loi visant à supprimer ces avantages fiscaux, la Pro League a aussitôt suggéré d’élever le plafond de taxes et de faire davantage cotiser les joueurs les mieux payés. Une mesure qui pourrait rapprocher Belges et Néerlandais en matière de fiscalité. Reste la question des joueurs extra-communautaires : si les deux championnats n’ont pas de restriction concernant leur nombre, aux Pays-Bas, en fonction de leur âge, ils doivent gagner au minimum 150% du salaire moyen. Le contraire de la Belgique, où le salaire minimum de ces joueurs est d’environ 80 000 euros. Autant de différences pratiques qui compliqueront forcément les négociations d’un mariage dont le volet émotionnel reste aussi un immense obstacle.Car en Belgique et aux Pays-Bas, deux mots reviennent fréquemment pour s'ériger contre le projet : tradition et identité. Si Youri Mulder, ancien internationalet consultant pour un diffuseur néerlandais et un média belge, estime que «» , ce n'est pas l'avis d'Edouard Duplan.Pour l'ailier français passé par le Sparta Rotterdam, Utrecht et ADO Den Haag, «Des inquiétudes que l'on retrouve aussi chez les supporters des deux pays, qui perdraient des rendez-vous auxquels ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux : les derbys. «» , confie un ultra de Genk. «» Même son de cloche au nord de la frontière où Rick, supporter de l'AZ Almaar, affirme carrément que ses camarades «(actuel dernier d'Eredivisie, N.D.L.R)» . Au-delà de l'aspect émotionnel, les derbys sont même une nécessité économique selon Youri Mulder : «» . Manque de rivalité et d'histoire commune entre les clubs, coûts et distances de déplacements souvent accrus, importance du football régional et national... Chez les supporters, la tendance est claire : la BeNeLigue, personne (ou presque) n'en veut.Et du côté des clubs ? Côté néerlandais, il se murmure que même le haut du panier ne considérerait la BeNeLigue que comme une option parmi d’autres. Ni trop enthousiastes, ni trop réfractaires, Ajax, PSV et compagnie attendraient simplement de voir si le projet s'avère être une poule aux œufs d’or. Chez les « petits » , l'accueil est logiquement plus glacial, et être tenu à l'écart des discussions n'arrange rien. Même Heerenveen, quasi assuré de faire partie de ce cercle privé, a tempêté pour exprimer son opposition via Cees Roozemond, son directeur général. «S'ils comprennent que les ténors cherchent à améliorer leur compétitivité, les seconds couteaux sont conscients qu'une « première division bis » serait une catastrophe pour eux. «» , a réagi officiellement le club de Waasland-Beveren, avant-dernier du championnat belge. «» , anticipe Jean-Michel Waroquier.Sur les pelouses, entraîneurs et joueurs bénéficient d'encore moins d'informations, ce qui ne les empêche pas d'avoir un avis - bien souvent lié aude leur club. «» , avoue Lucas Rougeaux, défenseur du KV Courtrai. Mais pour Francky Dury, entraîneur de Zulte Waregem et ancien directeur technique de la Fédération belge, «» Un constat que ne partage pas Arnauld Mercier, entraîneur de Waasland-Beveren : «Sur tous les terrains, la BeNeLigue suscite des réactions mitigées et semble minée par les divergences entre les deux pays. Suffisamment pour que Belges et Néerlandais omettent d'inviter leur partenaire historique, le Luxembourg. «» , tempère Joël Wolff, secrétaire général de la Fédération luxembourgeoise. En revanche, les autres nations européennes assistent à cela bave aux lèvres, et avec une petite idée derrière la tête... L'Autriche et la Suisse, notamment, ont en commun d'être des pays aux populations semblables et aux championnats peu fournis, avec une ou deux formations au-dessus du lot sur la scène domestique, mais sans arriver à s'imposer sur la scène européenne. FC Bâle, Young Boys Berne et Red Bull Salzbourg pourraient bien être tentés d'avoir une petite conversation si le projet de BeNeLigue connaissait une nouvelle avancée. Superligue scandinave, Superligue des Balkans, Superligue d'Europe de l'Est... Voilà à quoi pourrait éventuellement ressembler le football européen si Belges et Néerlandais venaient à lancer le mouvement. Et si la réforme de la C1 était finalement le vrai moteur de la construction européenne ?