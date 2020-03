La belle vie de Steve Flémardo

Steve Flémardo est le chef des ultras du RienBranler FC. Portrait d'un gars qui vit plutôt bien le confinement. Et ça se passe principalement sur le canapé, évidemment.

Les pizza hawaïennes et les stickers sur les frigidaires du Franprix

« Cela fait plaisir de voir que plein de gens ont envie de s’investir à ne rien à foutre »

Interdits de Square

Par Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La France ne sort plus de chez elle depuis bientôt deux semaines, et ce n’est pas près de s’arrêter. À l'heure d'annoncer le confinement, le président de la République avait invité les Français à surmonter cette période en réfléchissant à l’importance du sens des choses. «» , disait-il. L’essentiel ? Pour Steve Flémardo, c’est une mentalité, une passion, un groupe ultra : le RienBranler FC.Steve Flémardo a mis son réveil à 13h pour être certain d'être levé à temps pour ne pas nous recevoir chez lui. Son studio du quartier Berriat, à Grenoble, c’est aussi le local du groupe qui revendique un noyau dur d’une dizaine de potes à « Gre » et plusieurs milliers de sympathisants en France, de plus en plus nombreux depuis le début du confinement.Le balcon de l’appartement offre une vue imprenable sur le Franprix. «» , dit-il sans regret en écrasant sa première clope de la journée. Steve Flémardo souligne malgré tout son attachement au rayon surgelés du magasin. D’ailleurs, les frigidaires ont été décorés des stickers du RienBranler FC par ses soins. Mais résumer les valeurs de son groupe à une alimentation uniforme et déséquilibrée serait trop réducteur.Le RienBranler FC, c’est un mode de vie qui consiste à passer le plus clair de son temps sur son canapé. «» , détaille le Grenoblois, habitué des travées du Stade des Alpes même s’il ne connaît pas les noms des joueurs actuels du GF38. D’ailleurs, son joueur de foot préféré est Moussa Sissoko. La raison ? «Les Feux de l’amourSteve Flémardo est habillé aux couleurs de son groupe : à savoir du blanc délavé comme ce T-shirt que le Grenoblois porte même pour dormir. Le presque trentenaire aux cheveux gras a créé l’association RienBranler FC il y a six ans, peu après ses études en langues étrangères appliquées (LEA). Une licence obtenue malgré ses nombreuses absences sur les bancs de la fac (quand on a des origines espagnoles, pourquoi se fouler ?). Aujourd’hui, sa vie, c'est son groupe, et il est fier de revendiquer sa fidélité au RienBranler FC. «Drive to Survive» , souligne le chômeur.Steve Flémardo l’avoue à demi-mot, mais il est quand même ravi de voir son groupe prendre de l'ampleur. Depuis la semaine dernière, sa boîte mail croule sous les demandes d’adhésion aux six coins de l’Hexagone. «» En même temps, pas facile de tenir sa ligne de conduite - ne rien foutre - face à la pression sociale de ses proches qui ont profité de leur week-end à la maison pour relire Albert Camus ou rédiger l’intro d’un dossier pour leur N+1 «» . C'est dur, mais l'ultra tient bon., reconnaît le président du RienBranler FC.» Dans la mentalité ultra du RienBranler FC, c’est primordial de ne pas compter ses heures devant toutes sortes de compil’ Youtube.Le revers de la médaille de la période de confinement, ce sont les restrictions de déplacement. En effet, la préfecture de l’Isère, conformément au décret du gouvernement, a décidé de fermer les parcs ou les squares. Steve Flémardo et ses potes avaient l’habitude de passer leurs après-midi sur un banc en faisant tourner un joint et en descendant une bouteille de Mirinda à l’orange. Aujourd’hui, ils se retrouvent IDS (interdits de square) et n’ont même pas la force de se faire des apéros via Skype.Reste quand même l’excitation du soir, sur les coups de 20h, quand tout le quartier met le nez à la fenêtre pour applaudir en signe de remerciement aux soignants et au corps médical. Pour fêter la première semaine de confinement, lundi dernier, Steve Flémardo a craqué un fumigène à sa fenêtre. D’ailleurs, aujourd'hui, il n’a pas vu le temps passer, la nuit est tombée et il entend la voisine en train de tambouriner ses casseroles. Le moment est venu de sortir le drap qu’il a peint la nuit précédente. Sourire aux lèvres, Steve Flémardo déploie la banderole sur son balcon : «» . Encore une journée bien remplie pour lui et les ultras du RienBranler FC.