La Belgique se rassure contre la Croatie

Belgique (3-4-2-1) : Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen (Vermaelen, 46e) - Castagne, Dendoncker (Doku, 82e), Tielemans, Chadli (T. Hazard, 71e) - Mertens (Vanaken, 68e), Carrasco (E. Hazard, 82e) - R. Lukaku. Sélectionneur : Roberto Martínez.



Croatie (4-3-3) : Livaković - Vrsaljko, Vida, Ćaleta-Car, Barišić (Gvardiol, 46e) - Modrić (Pašalić, 61e), Brozović, Kovačić (Vlašić, 61e) - Rebić (Kramarić, 61e), Petković (Brekalo, 70e), Perišić (Oršić, 80e). Sélectionneur : Zlatko Dalić.

AS

Un beau cadeau pour le 800match de l'histoire de la sélection belge.Pour l'ultime répétition avant l'Euro, la Belgique s'est montrée plus efficace pour se défaire de la Croatie (1-0) et se rassure à quelques jours du début de la compétition. Incapables de voir le ballon lors des dix premières minutes, les Belges subissent la loi des Croates et de Luka Modrić, auteur de plusieurs gestes dignes du Ballon d'or 2018. Pourtant, le premier danger est venu du pied droit de Nacer Chadli, qui envoie une sacoche dans les tribunes du stade Roi-Baudouin (11). Les potes de Romelu Lukaku se réveillent et font jeu égal avec leurs adversaires, en se montrant plus dangereux, à l'image de l'attaquant interiste. Le colosse belge se joue d'abord de la défense croate avant d'enrouler une mimine sur la barre de Dominik Livaković, sauvé deux fois par ses montants.La sentence arrive finalement huit minutes plus tard, toujours grâce à Lukaku, qui profite d'une demi-passe décisive de Jason Denayer pour inscrire son 60pion en sélection. Les Diables rouges continuent d'appuyer là où ça fait mal en seconde période, sans pour autant marquer le but du break, notamment Lukaku, pas très loin d'inscrire un doublé en toute fin de rencontre (88). Si Modrić brille individuellement, ses coéquipiers ont bien du mal à se créer de vraies opportunités, mis à part la frappe de Brekalo à la dernière minute, ce qui ne va pas rassurer Zlatko Dalić avant de se déplacer à Wembley pour croiser le fer avec les Anglais. Après le nul face à la Grèce, la Belgique se rassure avant son premier match de l'Euro contre la Russie, à Saint-Pétersbourg.Au bon souvenir de Samuel Umtiti et des Bleus.