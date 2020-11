La Belgique retourne la Suisse

GM

Batshuayi fait sauter le coffre suisse.Dans cette rencontre qui n’a d’amical que le nom (belle expression pour dire que les mecs se rentrent dedans comme si leur vie en dépendait), les deux formations proposent une première période rythmée. Alors que les hommes de Roberto Martínez gèrent la possession de balle, ceux de Vladimir Petković se montrent plus à l’aise offensivement. D’ailleurs, un peu plus de dix minutes suffiront aux Suisses pour ouvrir le score, grâce à Mehmedi. Sur un long ballon aérien de sa défense, ce dernier va profiter d’une erreur de Bornauw pour aligner Mignolet. Quelques instants plus tard, on retrouve Mehmedi et Mignolet, mais l’ancien de Liverpool remporte son duel. En fin de première mi-temps, les Belges retrouvent des couleurs grâce à un Dodi Lukebakio très remuant pour sa première sélection, mais cela ne suffit pas pour tromper une Nati bien dans son match.Après la pause, les Diables rouges reviennent bien plus concernés dans la seconde période. Ils vont très rapidement le prouver avec Michy Batshuayi qui profite d’une erreur suisse pour aller fixer la défense et tromper Mvogo). Vingt minutes plus tard, les Belges vont prendre l’avantage à la suite d’une belle action collective conclue, une nouvelle fois, par Michy. Bien trouvé par Foket dans la surface, la défense suisse ne peut que regarder l’ancien Marseillais contrôler et fusiller Mvogo (70). Les hommes de Petković vont tout faire pour aller chercher l’égalisation, mais les Belges assurent jusqu’au coup de sifflet du Français Jérôme Brisard.: Mignolet - Bornauw (Denayer 90’), Mechele, Vertonghen (Delacroix 57’) - Chadli (Foket 58’), Praet, Dendoncker (Tielmans 46’), T. Hazard - Vanaken, Batshuayi, Lukebakio (Kayembe 83’): Mvogo - Benito (Omeragic 75’), Schär, Cömert - Zuber (Vargas 46’), Xhaka (Shaqiri 46’), Sow, Fernandes - Mehmedi (Rodríguez 46’) - Gavranović (Seferović 63’), Embolo (Widmer 46’)