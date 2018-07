La Belgique renverse la vague japonaise

Il aura fallu qu'elle soit menée de deux buts pour que la machine belgique cesse de ronronner et se mette en branle pour retourner à la dernière seconde un Japon intenable bien que naïf. Les Diables rouges ont tremblé, mais c'est quand ils ont commencé à mettre du cœur à l'ouvrage plutôt que de compter uniquement sur leur talent que les choses se sont décantées.

L'impressionnisme belge

Le Japon sauce samouraï



Belgique (3-4-3) : Courtois – Alderweireld, Kompany, Vertonghen – Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco (Chadli, 64e) – Mertens (Fellaini, 64e), Lukaku, E. Hazard. Sélectionneur : Roberto Martínez.



Japon (4-2-3-1) : Kawashima – H. Sakai, Yoshida, Shōji, Nagatomo – Shibasaki (Yamagushi, 80e), Hasebe – Haragushi (Honda, 80e), Kagawa, Inui – Ōsako. Sélectionneur : Akira Nishino.



Par Mathieu Rollinger

La génération Hazard est venue en Russie avec une obsession : éclater le plafond de verre des quarts, sur lequel ils ont buté lors du Mondial 2014 et à l'Euro 2016. Mais ils ont failli en oublier qu'il y avait un huitième à passer, et des Japonais se sont mobilisés pour le leur rappeler. Et il aura fallu un but de Nacer Chadli , au bout du temps additionnel et d'un contre désespéré pour que la Belgique s'offre le luxe de défier le Brésil. Un luxe, oui, car menée de deux buts au retour des vestiaires par une équipe décomplexée au possible, elle est passée à deux doigts du ravin.Soucieux de donner un autre regard sur leur football, après les gribouillis face à la Pologne (0-1), les Japonais se montrent étonamment audacieux et inspirés dès le coup d'envoi. Sur des phases de possession, construites avec un certain sens du détail, l'artiste Shinji Kagawa s'essaye de loin, cherche Yūya Ōsako ou Takashi Inui dans la surface belge, pendant que la charnière Yoshida-Shōji estompe des Diables rouges qui bullent.Après quinze minutes à subir l'expo nipponne, les Belges reprennent leurs esprits. Eden Hazard saisit son crayon pour zigzaguer entre les défenseurs et lâcher une chiche plein cadre avec une précision que n'ont pas Carrasco, Witsel ou encore Mertens. Plus tard, Romelu Lukaku s'emmêle les pinceaux seul à la réception d'un bon centre, pendant que la remise-karaté de Vincent Kompany ne trouve pas preneur. Les contours du jeu belge sont flous et le réalisme n'est pas dans leur palette. Et la bavure juste avant la mi-temps de Thibaut Courtois , proche de la cagade sur un ballon anodin, aurait dû être un avertissement que sans conviction le talent n'est rien.Surtout que dès la reprise, les Samouraïs bleus changent radicalement de ton. Fini les couleurs pâlottes, les garçons de Nishino prennent leur plus belle plume pour noircir le brouillon belge. Genki Haragushi, trouvé en contre par Gaku Shibasaki , roule sur Vertonghen avant de déferler sur le but de Courtois et raye le gardien d'un tir croisé (0-1, 48). Secoués, les Diables rouges tentent de répliquer dans la foulée, mais Hazard accroche le poteau. Sans pitié, les Japonais en remettent une couche avec une superbe frappe enroulée de Takashi Inui (0-2, 52). La stupeur est totale.Les hommes de Martínez n'ont plus de calcul à faire : le spectre du pays de Galles toque déjà à la porte. Si le coup de boule de Lukaku ne trouve pas le cadre, la révolte semble enfin lancée. Et plutôt que des offensives convulsives, c'est en plaçant les attaques que les Belges rééquilibreront les débats. D'abord, grâce à une partie de pêche de l'ancien gardien messin Eiji Kawashima qui s'expose à la tête lobée de Vertonghen qui vient mourir dans son petit filet (1-2, 69). Ensuite par un bon travail du capitaine Hazard, trouvant la touffe de Marouane Fellaini , entré justement pour ça quelques minutes plus tôt (2-2, 73).Les Belges maintiennent la pression pour renverser complètement la vapeur, mais Nacer Chadli et Lukaku sont refoulés par un double sauvetage de l'ancien gardien messin. Les Japonais n'abdiquent pas et dans le temps additionnel, Keisuke Honda tente le diable sur un coup franc de 25 mètres, détourné par Courtois. Une péché de gourmandise, puisque derrière, le contre belge mené par De Bruyne et Meunier et conclu par Chadli transformera l'exploit en poussière à la toute dernière seconde (3-2, 90+4). L'histoire aurait été si belle, mais les Belges et leurs remplaçants ont voulu en changer la chute, comme s'ils en avaient assez des mauvaises blagues.