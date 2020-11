La Belgique gagne sa finale contre le Danemark

Belgique (3-4-3) : Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Chadli, Tielemans, Dendoncker, T.Hazard (Foket, 77e) - De Bruyne, Mertens, Lukaku. Entraîneur : Roberto Martínez.



Danemark : Schmeichel - Maehle, Christiansen, Kjær, Wass - Delaney (Jensen, 70e), Højbjerg, Eriksen - Braithwaite, Wind, Poulsen (Andersen, 76e). Entraîneur : Kasper Hjulmand.

Arrêtez tout : la Belgique a gagné une finale !Trois jours après leur victoire de patron contre l'Angleterre, les Belges recevaient le Danemark dans cette finale du groupe 2. Un match nul leur suffisait face à leur dauphin, mais les Belges ont fait le travail face à des Danois combatifs, mais limités (4-2) et rejoignent la France, l'Italie et l'Espagne dans le dernier carré.Sans Eden Hazard (Covid), Witsel et Meunier (suspendus), les Diables rouges commencent la partie à toute berzingue, grâce à leur homme fort du moment : Youri Tielemans, auteur d'une frappe croisée limpide aux abords de la surface. Pourtant, la Belgique ne capitalise pas sur cette entame parfaite, et le Danemark revient vite dans le coup grâce à une illumination d’Eriksen qui trouve dans la surface Braithwaite. Son centre contré termine sur la tête de Wind, qui grille la politesse à Courtois. Un accident, pense-t-on, sauf que ce sont bien les Danois qui dominent jusque la pause. Mais ni Braithwaite (19) ni Poulsen (40) ne règlent la mire, pas plus que De Bruyne (18) ou Lukaku (29) côté belge.De retour sur le pré, les Belges sortent l’artillerie lourde pour éteindre les ambitions danoises grâce à un doublé de Romelu Lukaku. Le meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges profite d’abord d’une offrande de De Bruyne après un coup franc joué rapidement par Tielemans. Du vice. Puis du talent pur, sur un centre puissant de Thorgan Hazard, que Lukaku vient couper de la tête au premier poteau. Courageux jusque-là, les Danois accusent le coup. Même le cadeau de Thibaut Courtois, auteur d'un modèle de contrôle raté sur une passe de Chadli, ne relance pas le match, en partie à cause de De Bruyne, qui rebreake dans la foulée. Le rêve danois devient de s’envoler, tandis que la Belgique retrouve les demi-finales d’une compétition internationale.Plus qu’un match avant l’élimination donc, pour la Belgique.