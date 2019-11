La Belgique forte tête, Saint-Marin dépucelé

6

Groupe E

Groupe G

Groupe I

Pour accrocher l'Euro, le pays de Giggs a une mission - un carton plein contre l'Azerbaïdjan et la Hongrie - et une arme - le retour de Gareth Bale, absent des terrains depuis le nul face à la Croatie il y a un mois. Une bonne idée, aussi : celle d'ouvrir le score rapidement, puis de faire le break avant la pause. Les trois points sont assurés, face aux Azéris. Reste à supporter la Croatie contre la Slovaquie ce samedi soir, puis à faire tomber la Hongrie à Cardiff dans trois jours. En tout cas, on te le souhaite, Ryan.Comme le pays de Galles, la Slovénie doit assurer face à la faible Lettonie, faire une perf' contre la Pologne et espérer des faux pas par ailleurs. La méthode pour valider la première étape est moins sûre de la part des partenaires de Jan Oblak, mais pas moins efficace au plan comptable : un bon vieux CSC avant l'heure de jeu et hop, trois points et du rêve. C'est important, de rêver. Une affaire de famille , Palme d'or 2018 et futur carton à l'Euro 2020 ? Possible. Car dans la finale du groupe pour la première place entre deux qualifiés et dans un stade qui recevra la compétition européenne cet été, les Diables rouges ont fait ça proprement. Un but pour Thorgan Hazard, deux buts et une passe pour le frangin, De Bruyne tartineur de caviar et Lukaku finisseur de banquet... Sans oublier le service assuré par Mertens : tout le monde a fait le job, contre la Russie. Reste à gagner contre Chypre, pour achever une campagne qualificative parfaite. Le suspense reste entier.Il faut voir la joie des Saint-Marinais, lorsque Berardi sauve l'honneur dans le dernier quart d'heure. Parce qu'après 46 buts encaissés en neuf matchs, ça y est : les hommes de Franco Varrella ont marqué, Saint-Marin n'est plus puceau ! Auriez-vous imaginé ça en vous levant, ce matin ?