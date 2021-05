La Belgique fait revenir d'entre les morts ses sélectionneurs pour lancer l'Euro

LF

La Belgique veut enfin soulever un trophée.La Fédération belge de football a réalisé un clip vidéo original pour lancer l'Euro. On y voit Roberto Martinez, le sélectionneur actuel, discuter avec les défunts Raymond Goethals et Guy Thys, deux de ses prédécesseurs. La prouesse est réalisée grâce au, une technologie permettant de générer de fausses vidéos et de fausses discussions.Sur le clip intitulé #DevilTime, l'entraîneur espagnol demande à Raymond Goethals s'il se souvient de 1972. L'ancien Marseillais lui répond que, avant que Guy Thys n'embraye sur le Mexique et les 20 000 personnes réunies sur la Grand-Place pour fêter le retour des héros. Roberto Martinez enchaîne ensuite avec la 3place acquise en 2018 et déclare que 2021 sera leur année, car(l'heure des diables) » .On n'arrête pas le progrès.