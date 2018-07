La Belgique et l'Angleterre à égalité parfaite

4

Le but du Panama face à l'Angleterre est loin d'être anecdotique.En effet, le pion inscrit par Baloy en fin de rencontre (défaite 6-1) est non seulement le premier du Panama en Coupe du monde, mais il file aussi un joli coup de pouce à la Belgique.En encaissant ce but, l'Angleterre se retrouve avec une différence de buts de +6, avec huit buts marqués et deux encaissés. Soit exactement les mêmes statistiques que la Belgique, qui compte elle aussi huit buts marqués et deux encaissés.Du coup, si la Belgique et l'Angleterre font match nul lors du match pour la première place, elles seront à égalité parfaite sur tous les critères : même nombre de points, même différence de buts, même goal average particulier, même attaque.La première place du groupe G serait alors attribuée à l'équipe qui a reçu le moins de cartons jaunes. Pour le moment, la Belgique en a reçu trois, tandis que l'Angleterre n'en a pris que deux.Quand on vous dit que chaque détail compte...