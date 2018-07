La Belgique emballe le Mondial

La première victoire autoritaire d’un gros morceau du Mondial est venue de la Belgique, qui a malmené la Tunisie, samedi après-midi à Moscou (5-2).

Moi jeu, moi jeu

Une défense exposée

Lukaku dans les clous

Khazri : « La Belgique n’a rien à envier aux autres »

Par Matthieu Pécot (avec Thomas Pitrel), au Spartak Stadium

OK, la Belgique n’a joué « que » contre le Panama (3-0) et la Tunisie (5-2), mais marquer huit buts en deux matchs (soit autant que la flamboyante équipe de Russie ) dit quelque chose de très simple : que le secteur offensif est parfaitement réglé. Si face au Panama , une mi-temps de réglage avait été nécessaire, les Diables rouges ont cette fois-ci déroulé du début (ouverture du score à la 6) à la fin (cinquième but à la 90). On a alors vu le meilleur du système un peu fou de Roberto Martínez en 3-4-2-1, dans lequel tout le monde est en mesure de s’éclater. Les fusées Mertens et Hazard cavalent autour de Lukaku, De Bruyne et Witsel fluidifient le trafic comme deux jeunes flics au milieu d’un carrefour et les latéraux apportent le surnombre. «» , a sobrement déclaré Roberto Martínez à l’issue du match. Solidarité, talents individuels et audace tactique. Cela s’appelle un cocktail enivrant. Prochaine tournée contre l’ Angleterre ? «» , prévient Martinez.Fatalement, ce système ultra-offensif met parfois la défense en danger, comme le reconnaît Dedrick Boyata, qui en raison des blessures de Kompany et Vermaelen, est aligné aux côtés de Vertonghen et Alderweireld : «» Le projet de vouloir « marquer plus » que l’adversaire plutôt qu’ « encaisser moins » est louable. Il n’empêche que prendre deux buts face à la Tunisie doit inviter la Belgique à s’imaginer que cela pourrait être bien pire face à des sélections mieux outillées.Le vrai risque de ce 3-4-2-1 est de voir les couloirs prendre l’eau en cas de mauvaise reconversion défensive. Pas forcément à l’aise dans cet exercice, le très offensif Yannick Ferreira Carrasco a beau avoir été plus à son avantage que face au Panama , son match contre la Tunisie ne lève toutefois pas tous les doutes qui accompagnent son nom ces dernières semaines. Thomas Meunier , son équivalent côté droit, semble bien plus à son aise. Quand bien même il est responsable du coup franc qui a permis à la Tunisie de réduire le score (2-1), ce rôle bien plus offensif que celui qu’il occupe au PSG lui va comme une mitaine, comme l'atteste sa passe décisive pour Lukaku sur le deuxième but.Le roi Philippe s’est rendu dans le vestiaire des Diables rouges pour les féliciter de leur victoire face à la Tunisie . Mais franchement, s’il y en a un qui mérite une couronne, c’est bien Romelu Lukaku , qui a d’ailleurs obtenu le trophée d’homme du match (qu’aurait aussi pu espérer Eden Hazard ) grâce à son doublé et son match taille XXL. Parce qu’il était touché à la cheville gauche et que la Belgique menait déjà 4-1, l’avant-centre de Manchester United a dû céder sa place prématurément (59pour Fellaini). Avant cela, il avait donc inscrit son deuxième doublé en deux matchs et rejoint Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs. Fini le temps des railleries illégitimes, aujourd’hui, Lukaku a mis tout le monde d’accord. «» , a-t-il dégainé à la fin du match.Plus efficace devant le but que pour se jeter des fleurs, le n°9 a laissé cette tâche à son sélectionneur : «» Comprendre que Lukaku ne joue pas que pour sa gueule, et ses nombreuses remises pour Hazard, Mertens ou De Bruyne quelques minutes plus tôt n’avaient de toute façon pas laissé le moindre doute là-dessus.Quand on prend cinq buts, mieux vaut la jouer profil bas. C’est ce qu’a eu le bon goût de faire Wahbi Khazri , capitaine tunisien exemplaire (1 but et 1 passe décisive) en zone mixte : «» Même son de cloche chez Syam Ben Youssef , défenseur tunisien qui a occasionné le penalty synonyme d'ouverture du score : «» Le problème, c’est que la Belgique n’est pas n’importe quelle autre équipe.