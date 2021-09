La Belgique dispose sereinement de la Tchéquie

Belgique (3-4-3) : Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, Tielemans (Dendoncker, 81e), Witsel, Carrasco (Saelemaekers, 57e) - Vanaken (Lukebakio, 81e), Lukaku (Batshuayi, 81e), Hazard (Trossard, 73e). Sélectionneur : Roberto Martínez.



Tchéquie (4-2-3-1) : Vaclík (Stanek, 14e) - Coufal, Kaša, Kalas, Matějů - Souček, Holeš - Pešek (Zmrhal, 66e), Barák (Král, 77e), Hložek (Wiesner, 77e) - Vydra (Tecl, 66e). Sélectionneur : Jaroslav Šilhavý.

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Diables prennent leurs aises.Un Romelu Lukaku toujours intenable, un Eden Hazard à (re)donner le sourire et une maîtrise collective impressionnante. La Belgique a vécu une belle soirée pour dominer la Tchéquie et faire – presque – main basse sur le groupe E de ces éliminatoires.Et qui d'autre que l'ogre Lukaku pour venir se goinfrer des espaces laissés dès les premières minutes ? Parfaitement lancé par Vanaken, lede Chelsea vient exécuter Vaclík de près pour mettre les siens sur les bons rails. L'attaquant des Diables Rouges fait rôder un danger permanent dans la surface, que ce soit de la tête (23), ou en force pour solliciter Stanek (31), à chaque fois mis sur orbite par un Eden Hazard bien en jambes. Et récompensé au terme d'une belle action collective et une talonnade de Vanaken. Et la Tchéquie dans tout ça ? Le quart de finaliste du dernier Euro se montre enfin dangereux grâce à Souček, qui bute sur Courtois juste avant la pause (45+2).Des visiteurs qui accélèrent au retour des vestiaires mais qu'on se le dise, Thibaut Courtois est un grand gardien. Le dernier rempart du Real Madrid soulage le stade du Roi Baudouin en sortant parfaitement devant Vydra (48), avant de réussir une parade spectaculaire pour priver Hložek de la réduction du score (63). Punition immédiate avec une nouvelle construction à base de talonnades d'Hazard et Lukaku pour envoyer Saelemaekers trouer les filets adverses pour la troisième fois de la soirée. Jeu, set et match pour les Diables Rouges, qui repoussent leur adversaire du soir à six points.Le Qatar, c'est plus très loin.